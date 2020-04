Anunț important despre Radu Vâlcan și Adela Popescu. Coșmarul a luat sfârșit!

Radu Vâlcan se întoarce în sfârşit în sânul familiei după ce a petrecut 14 zile în carantină. Acesta a trebuit să intre în carantină după ce s-a întors din Republica Dominicană. Cele două săptămâni au trecut foarte greu, atât pentru Radu Vâlcan, cât și pentru Adela Popescu, soția lui.

Anunț important despre Radu Vâlcan și Adela Popescu

Radu Vâlcan se va regăsi cu soţia lui, Adela Popescu, după ce acesta a stat două săptămâni în carantină după ce a revenit în ţară din Republica Dominicană.

În cele două săptămâni de carantină, actorul a ţinut legătura familia, precum şi cu prietenii prin intermediul telefonului şi al internetului. Cu prietenii, actorul va ţine legătura la fel şi de aici în colo, căci după carantină va intra în izolare. Cel mai greu i-a fost actorului fără soţia lui, Adela Popescu.

Coșmarul a luat sfârșit. Radu Vâlcan s-a întors la Adela Popescu

Pentru a marca momentul ajungerii acasă al lui Radu Vâlcan, Adela Popescu l-a surprins pe partenerul său de viață într-un videoclip. Aşa şi-a anunţat Adela Popescu fanii că familia este din nou împreună.

Adela Popescu i-a transmis un mesaj lui Radu Vâlcan şi când acesta a plecat în republica Dominicană. „Cum naiba ai plecat tu fix acum? Așa cum știi am rămas și fără voce. Doamna doctor mi-a recomandat repaus vocal. Îți imaginezi cum mă descurc cu doi copii mici care nu ascultă nici când le vorbesc, dar când nici asta nu mai pot?„, scria Adela Popescu, pe Instagram.

Filmările la Insula Iubirii, suspendate

Radu Vâlcan s-a întors din Republica Dominicană din cauza epidemiei de coronavirus, întrucât filmările pentru cel de-al şaselea sezon al Insulei Iubirii au fost oprite.

„Ne-am întors ieri din Republica Dominicană, din fericire am prins ultimul zbor dinspre Paris spre București. Eram la curent cu tot ce se întâmpla în țară, dar realitatea ne-a lovit când am ajuns pe aeroportul din Paris. Era o imagine șocantă pe aeroport, era totul pustiu, erau oameni care doar testau persoanele aflate în tranzit. La fel s-a întâmplat când am ajuns pe Otopeni, parcă era o zonă de război, foarte mulți oameni speriați de ce va urma„, spunea Radu Vâlcan în urmă cu două săptămâni.