Anunț important de la Hidroelectrica. E oficial, ce au de gând să facă

Este anunț important de la Hidroelectrica. Gigantul se pregătește să îmbrățișeze o nouă provocare. Astfel, producătorul de energie va intra pe piața eoliană și solară și își va extinde portofoliul hidroelectric. Totul este oficial, ce au de gând să facă.

Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce are de gând să facă

Hidroelectrica intră pe piața parcurilor eoliene și solare, adaptându-se noilor vremuri.

„Ne creăm în mod activ propriile oportunități de creștere”, a spus directorul executiv al Hidroelectrica, Bogdan Badea.

Pentru ce proiecte depune oferte Hidroelctrica

Pentru a fi sigură că nu se blochează în birocrația care poate însoți proiectele energetice, Hidroelectrica va depune oferte doar pentru „proiecte care sunt cel puțin gata pentru etapa de construcție și cu contracte de inginerie și achiziții în vigoare”.

Astfel, Hidroelectrica vrea ca pe termen scurt, adică până în anul 2026, să pună în funcțiune capacități noi de producție, atât hidro, cât și unele regenerabile alternative, de 1.800 MW.

Strategia investițională a companiei Hidroelectrica a fost concepută pe 3 direcții de acțiune:

-punere în funcțiune de noi capacități hidro,

-punerea în funcțiune de noi capacități folosind alte surse de energie regenerabilă

-modernizarea și retehnologizarea actualelor capacități de producție ale companiei.

Implementarea proiectelor hidro, mai grea

De asemenea, pe termen scurt, investițiile alternative vor fi mai vizibile. Motivul este că tehnologia de implementare a capacităților hidro necesită o durată de execuție mult mai mare la solar sau eolian.

Spre exemplu, dacă un proiect regenerabil se întinde pe 3-4 ani, unul hidro necesită o perioadă de 3-4 ori mai mare, ceea ce înseamnă 10-12 ani în condiții normale, potrivit lui Emil Crișan.

Cel mai important proiect al Hidroelectrica

Cel mai important proiect al Hidroelectrica din perioada următoare este cel solar care este amplasat în zona deșertificată Sadova-Olt, care va avea o putere de 1.500 MW.

În plus, compania Hidroelectrica va mai construi un parc solar de 50 MW, pe un teren pe care-l are în Brăila. Hidroelectrica are în vedere și implementarea unui proiect pilot pe Oltul mijlociu și inferior. Acesta va fi primul parc solar flotant din România, pe luciu de apă.

Ce așteaptă Hidroelectrica

De asemenea, în domeniul energiei eoliene, Hidroelectrica așteaptă finalizarea legislației offshore pentru a ridica 2 ferme eoliene (de 4-600 MW) la Marea Neagră, plus un parc de 400 MW în zona Făgărașului, unde vrea să creeze în tandem și o capacitate de hidrogen verde (de 15.000 tone pe an).

Pe termen lung, până în 2030, Hidroelectrica intenționează să-și majoreze capacitatea de producție cu 150 MW, prin exploatarea potențialului râului Buzău.