Premierul Ludovic Orban a acordat un interviu detaliat pentru Antena 3, în care a vorbit despre ultimele măsuri luate de Guvern. A vorbit despre numărul angajaților trimiși în șomaj tehnic care și-au primit banii, a spus ce se va întâmpla cu oamenii săraci care nu-și permit să cumpere măști de protecție, ce se întâmplă cu școlile, dar și cât de mulțumit este de numărul de teste efectuate în fiecare zi pentru depistarea COVID-19. În plus, a avansat și o dată pentru organizarea alegerilor.

Ludovic Orban a spus că românii vor cunoaște măsurile de relaxare a restricțiilor cu o săptămână înainte ca acestea săintre în vigoare. ”Pentru fiecare ridicare a unei măsuri de restricție, vom stabili un set de măsuri. De exemplu, la locul de muncă,se vor stabili un set de măsuri care vor fi urmate. În mijloacele de transport public, vom stabili câteva reguli pe care le vom face publice. Companiile și cetățenii vor fi nevoiți să le respecte. În ce privește eliminarea restricției de circulație, președintele Iohannis a anunțat în urmă cu dou săptămâni. Noi vom comunica cu o săptămână înainte deciziile luate”.

Premierul a vorbit și despre șomajul tehnic, dar și despre platforma IMM Invest. ”În ceea ce privește șomajul tehnic, el operează deja. Din peste 550 de mii de neneficiari s-a făcut plata pentru peste 200.000. Odată cu rectificarea bugetară, s-a asigurat suma pentru plata acestor sume. În ceea ce privește IMM Invest, actele normative sunt aprobate. Se poate lua credit pentru capital de lucru, cât și pentru investiții. Nu este funcțională platformă, nu a fost suficient securizată. Lucrăm și posibil ca luni sau marți să devină funcțională. Am crescut de la 5, la 15 miliarde plafonul. Recomand IMM-urilor să se pregătească și să aplice pentru a beneficia de sprijin. Suspendarea plății ratelor la bănci, încă se procesează cererile. Este monitorizată această măsură de ajutor, cu o largă adresabilitate la nivel european”.

Ludovic Orban este mulțumit de viteza de reacție a Guvernului în ajutarea medicului de afaceri, în plină pandemie și spune că pregătește măsuri noi. ”Pregătim instrument de sprijin pentru susținerea capitalului de lucru pentru întreprinderile mari și menținem nivelul ridicat al investițiilor, deoarece este un motor al economiei care trebuie turat la maximum. A trebuit să ne adaptăm într-o viteză fulgerătoare. Toate solicitările angajatorilor pentru șomajul tehnic au fost procesate cu viteză mare online, toate lucrurile acestea le-am pus la punct într-un ritm pe care niciun guvern nu l-a avut până acum. Administrația s-a mișcat cu o viteză foarte mare. Chiar dacă nu au ajuns banii la toți beneficiarii, aceștia vor ajunge. Am mărit viteza de rambursare a TVA ului și pregătim și alte măsuri economice, care să sprijine relansarea economică”, a mai spus premierul.

Când este posibil să ieșim din nou la vot

Premierul se declară mulțumit de numărul de teste efectuate în fiecare zi pentr depistarea infecției de coronavirus, dar a spus la ce număr de teste speră să ajungă în curând. ”Noi am pornit de la 3 centre de testare, și s-a ajuns la peste 60. De la 1000 de teste, am atins la 8.000 de teste. Am apelat la toate măsurile posibile pentru a crește testarea, dar pe aparate cu 100% precizie. Am cumpărat aparate noi, dar evoluția numărului de teste chiar mă mulțumește. Obiectivul nostru este să depășim 10.000-12.000. Nu intră la testare oricine. Există un protocol”.

Ludovic Orban a anunțat și când ar putea fi organizate alegerile parlamentare și locale. ”În funcție de evoluia epidemiei, este posibilă organizarea de alegeri la sfârșitul lunii septembrie la începutul lunii octombrie. Trebuie avută în vedere și o eventuală revenire a epidemiei. Nu putem reglementa schimbarea regimului electoral prin ordonanță de urgență. Poate să se introducă votul prin corespondență sau votul electronic, dar depinde de deciziile luate de Parlament”, a conchis premierul.