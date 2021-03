Oficialii au hotărât! Anunț de ultimă oră despre bugetul de stat pentru 2021. Ce se va întâmpla cu România în acest an? Detalii din hotărârile autorităților.

Detalii despre bugetul statului pentru 2021

Camera Deputaților și Senatul au adoptat în cursul zilei de marți proiectul legii bugetului de stat pentru anul în curs. Aceasta e forma inițiată de Guvern, nefiind adoptată de amendamente. Premierul țării a precizat că bugetul pentru 2021 demontează minciunile politicienilor din cadrul Partidului Social Democrat.

234 de voturi „pentru” și 170 „împotriva”

„Bugetul demonteaza minciunile socialistilot de la PSD. Au spus tot, in afara de adevaratul motiv: ca au fost taiati de la buget si nu pot sa mai fure. Acesta a fost singurul argument. In rest vor tipa tot anul. In rest minciuni, minciuni si iar minciuni”, a declarat șeful Executivului în plenul reunit azi, 2 martie.

„USR PLUS a intrat la guvernare și este garantul integrității în acest guvern”

Parlamentarii PSD au avut multe lucruri de contestat, comentat și corectat pe tot parcursul discursului premierului Cîțu. Coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR a reușit să treacă bugetul de stat în varianta venită de la Guvern, fără altă modificare, timp în care parlamentarii PSD au boicotat declarațiile premierului și au încercat să retrimită proiectul înapoi la comisiile de specialitate.

„În ultimii 30 de ani s-au perindat la guvernare multe partide, dar sistemul bazat pe șpagă a supraviețuit. Corupția din spitale, lipsa reformelor, lipsa autostrăzilor din Moldova au continuat. Pentru prima dată după 4 ani de existență, USR PLUS a intrat la guvernare și este garantul integrității în acest guvern și garantul reformelor în justiție, în sănătate, în infrastructură”, a spus Cosette Chichirău, USR-PLUS.

-„Am remarcat la domnu Cîțu niște glumițe despre alocații”