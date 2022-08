Anul în care îţi va merge brici pe toate planurile. Mihai Voropchievici îţi spune cum calculezi numărul magic

Află care este anul în care îți va merge brici pe toate planurile. Cunoscutul numerolog Mihai Voropchievici a explicat, sâmbătă seară, 13 august, cum își poate calcula fiecare persoană numărul magic care o va ajuta să identifice cu ce experiențe și emoții se va confrunta în anul 2022. Procedeul este foarte faci. Trebuie doar să aduni cifrele aferente zilei de naștere, lunii de naștere și vibrația până când ajungi la un rezultat de o singură cifră. Iată semnificația acestora!

Care este anul în care îți va merge brici pe toate planurile

Cum poți afla dacă 2022 este anul în care îți va merge brici pe toate planurile. Numerologul Mihai Voropchievici a explicat cum putem afla, cu ajutorul unei metode foarte simple, dacă anul 2022 va fi pentru noi un an fructuos sau mai puțin plăcut.

În acest sens, trebuie să calculăm anul personal. Mihai Voropchievici a vorbit pe înțelesul tuturor despre cum putem face acest lucru, oferind și un exemplu reprezentativ.

„Tratăm anul personal. De exemplu, dacă vrem să vedem cum va fi anul acesta… Adunaţi ziua de naştere, luna şi vibraţia 6, cea de anul asta. Până ajungi la o singură cifră. Exemplu: cineva născut pe 11 august > 11.08 — 1+1+0+8+6=16 > 7. Toţi cei care au cifre de destin impare, adică 1, 3, 5, 7 şi 9, veţi avea cei mai buni ani personali, anul 1, 3, 5, 7 şi 9. Cei care au cifrele de destin 2, 4, 6, 8 vor avea anii cu 2, 4, 6 şi 8”, a explicat numerologul Mihai Voropchievici, în emisiunea „Adevăruri ascunse” de la Antena 3.

Ce semnificație au anii personali 1, 2, 3 și 4

După ce am calculat care este anul nostru personal, trebuie să înțelegem ce semnificație are acesta. Cu ajutorul rezultatului pe care l-am obținut din calculul de mai sus putem afla dacă ne vom confrunta cu un an greu sau plin de emoții frumoase.

An personal 1. Cifra 1 reprezintă cifra de început, prin urmare anul personal 1 indică faptul că în anul curent vei avea parte de schimbări. Este anul noilor începuturi, potrivit Mihai Voropchievici. Tot acum se conturează și noi programe de funcționare și mutări. Numerologul avertizează că evoluția trebuie să presupună și mișcare. Progresul nu vine stând pe loc. Odată cu intrarea în anul personal 1, toate lucrurile negative din trecut trebuie șterse.

An personal 2. În acest an, nativii se pregătesc pentru noi experiențe de viață. Se analizează informația nouă pentru a o verifica dacă ale noastre cunoștințe se pliază, într-adevăr, în viața reală de zi cu zi. Acum este momentul în care trebuie să punem bazele unei noi relații, dacă ne dorim acest lucru. De asemenea, tot în anul personal 2 urmează să fie rupte și legăturile cu persoanele toxice.

An personal 3. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, în acest an dispunem de toate posibilitățile pentru a face călătorii și excursii în care să ne distrăm la maximum. Acum este perioada propice pentru a crea noi legături cu oamenii. În schimb, persoanele care sunt deja căsătorite, ar putea să comită unele greșeli.

An personal 4. Pentru persoanele cu an personal 4, în această perioadă prioritatea lor rămâne munca. Din nefericire, nu este toată efectuată cu folos. Numerologul Mihai Voropchievici spune că în anul personal 4, oamenii muncesc și fără rost, depun eforturi mari, fără a avea parte de venituri financiare pe măsură. Din a șaptea lună a anului personal 4 însă, lucrurile evoluează spre mai bine.

Ce anunță anii personali 5, 6, 7, 8, 9

An personal 5. Mihai Voropchievici anunță că anul personal 5 este unul al banilor, al poftei de viață, al excursiilor nesfârșite și al distracției continue. În acest an personal, tot ce se întâmplă reprezintă, practic, baza unei noi experiențe pline de energii pozitive. Acum, simți că și sufletul tău trăiește. Ieși din rutină și experimentezi noi posibilități. De asemenea, potrivit numerologului de renume citat, în anul personal 5 se lasă în urmă toate experiențele negative, care te-au consumat din punct de vedere emoțional.

An personal 6. „Anul iubirii şi al familiei. Un an al reuşitelor. Un an bun pentru cei care sunt în căutarea sufletului pereche. Este anul dragostei. Cei care sunt căsătoriţi se ocupă mai mult de habitat. Atenţie că acest an aduce şi cazuri de îmbolnăvire”, avertizează numerologul Mihai Voropchievici.

An personal 7. Este anul în care reusești, în sfârșit, să te înțelegi mai bine pe tine. Vei restabili, de asemenea, legătura cu Divinitatea și vei învăța drumul spre „casa Domnului”. Faptele bune realizate în acest an se vor întoarce înapoi timp de șapte ani la rând.

An personal 8. În această perioadă, toate persoanele se preocupă de resursele financiare. Iar asta pentru că anul personal 8 este guvernat de bani, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. În acest an, ai de dat furcă cu toate datoriile și restanțele la bani. Asta nu înseamnă că nu vei avea parte de resurse financiare deosebite.

An personal 9. „Este anul total al unui bilanţ final. Este anul când stai şi te gândeşti ce trebuie să faci mai departe. Este şi un an extraordinar de benefic pentru cei care sunt în căutarea sufletului pereche care călătoresc. Sufletul dumneavoastră pereche se află peste mări şi ţări. Este un an bun pentru planuri”, a spus numerologul Mihai Voropchievici.