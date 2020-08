Antonia recunoaște: ce face în dormitor pentru a îl ține pe Alex Velea lângă ea!

Este considerată cea mai frumoasă artistă din România, are trei copii minunaţi şi un iubit care o adoră. Antonia, căci despre ea este vorba, recunoaşte ce face pentru a-l ţine pe Alex Velea lângă ea.

Antonia şi Alex Velea formează, de câţiva ani, unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Cei doi se iubesc la nebunie iar asta se vede cu ochiul liber. Au împreună doi băieţi şi au reuşit să depăşească împreună orice obstacol le-a stat în cale. Cei doi nu sunt căsătoriţi încă pentru că Antonia nu a reuşit, nici după şapte ani, să divorţeze de Vincenzo Castellano. Cântăreaţa luptă pentru a obţine custodia fetiţei pe care o are cu italianul, Maya.

De curând, frumoasa artistă a povestit detalii din relaţia pe care o are cu Velea. Întrebată cum reuşeşte să menţină vie flacăra iubirii dintre cei doi, Antonia a recunoscut că nu se poate baza doar pe frumuseţea sa.

Pandemia de coronavirus a blocat toate concertele artistei, însă aceasta recunoaşte că cel mai greu lucru pentru ea a fost faptul că nu a putut să o vadă pe Maya. Aceasta locuieşte în Italia, cu tatăl său.

“A fost totul bine, am încercat să îi menținem activi și pe copii, să nu se plictisească. Ne-am odihnit, ne-am jucat, am citit, ne-am uitat la filme și desene. În cazul nostru, am intrat și live cu fanii pe social media, dar și pentru diverse publicații. Eu am filmat și un videoclip la mine acasă, cu o echipă de filmare formată din 3 oameni. A fost o perioadă atipică, la fel ca pentru toată lumea. Cel mai greu a fost să nu mă văd cu Maya, doar să vorbim online și să petrecem timp pe Facetime”, a mai spus Antonia.