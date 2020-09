Antonia, mesaj subtil pentru Alexia Eram? “Ia de aici, cățea!”

Conflictul zvonit în spațiul monden și în mediul online dintre Antonia și Alexia Eram prinde contur după ultima afirmația a cântăreței. Ce se întâmplă între cele două vedete despre care lumea știa că se înțeleg de minune?

Conflictul voalat dintre Antonia și Alexia Eram continuă

Se pare că șicanele dintre Antonia și Alexia Eram sunt adevărate! „Războiul” divelor se duce în online, acolo unde fanii s-au împărțit deja pe tabere. Antonia a făcut public un mesaj care implicit se referă la situația în care se află cu fiica știristei. Gândurile artistei au fost trimise prin cadrul unei imagini alese foarte bine, care să cântăreacă exact cât o mie de cuvinte. Totul a pornit de la cererea Antoniei către Velea ca Mario Fresh să nu mai apară alături de iubita lui la studio, așa cum a susținut Abi Talent, cel care a aprins fitilul între cele două frumuseți.

Mesajul artistei către iubita lui Fresh

Cântăreața de 31 de ani a urcat pe Stories un mesaj în care arată că nu va răspunde cu ură la cele întâmplate, ci cu iubire. “When someone can’t stand me and I send them love and light anyway (n.r.: Când cineva nu mă poate suporta și îi trimit iubire și lumină oricum)” și: “Here bitch (n.r.: Ia de aici, cățea)”. De asemenea, fanii au luat în considerare și alte mesaje publicate de iubita lui Velea cu privire la prieteniile false, în timp ce Alexia publica o imagine în care era atașat un mesaj subliminal.

„Domnul Fresh s-a supărat pe domnul Velea pentru aceste afirmații”

„Se pare că la GoldenBoy sunt niște probleme… Se pare că Antonia nu o suportă pe Alexia Eram, nevasta lui Mario Fresh. Așa că Antonia l-a pus pe Alex Velea să-i interzică lui Mario să o mai aducă pe Alexia la studio. Urât… Deoarece domnul Fresh s-a supărat pe domnul Velea pentru aceste afirmații, GoldenBoy s-au certat toți între ei. Nu mă întrebați de unde știu, am visat aseară. Și în cazul în care credeți că sunt doar speculații, Velea și Mario s-au scos de la follow. Ți-am zis eu, Mario. Îmi place să fac oamenii să se certe între ei”

Abi Talent

Abi Talent a dispărut din peisaj când a venit vorba despre acest subiect la fel de rapid cum a aruncat problemele din spatele studioului soliștilor. La momentul actual, niciunul din cei implicat nu au declarat nimic clar despre conflictul aferent, însă mesajele subliminale continuă să curgă.