Alexia Eram, senzațională în costum de baie. Cum arată fiica Andreei Esca

Alexia Eram a pozat incendiar! Fiica Andreei Esca s-a fotografiat în costum de baie și a decis să le arate și prietenilor din mediul online „pictorialul” pe nepusă masă pe care l-a făcut.

Alexia Eram, apariție incendiară în Grecia. Cum arată în costum de baie?

Alexia Eram se bucură de o vacanță meritată alături de Mario Fresh. Cunoscutul cuplu a profitat la maximum de razele soarelui și de peisajele superbe ale Greciei pentru câteva fotografii care vor fi amintiri superbe și emoționante peste ani. „Come with me , fly you out to GREECE🇬🇷”, a fost mesajul din descrierea seriei de poze postate pe o rețea de socializare. Cei care o urmăresc pe brunetă au putut observa cu ocazia asta cât de bine arată aceasta.

Tânăra le-a arătat de-a lungul timpului, în cadrul unor filmulețe de pe canalul personal de YouTube, cum se îngrijește, care este rutina sa zilnică pentru piele, ce obiceiuri alimentare are, dar și în ce constă antrenamentul său. Ei bine, după muncă…și răsplată! Se vede că Alexia alocă ceva timp sportului. Deși sălile au fost închise o perioadă din cauza crizei sanitare, iar altele continuă să nu funcționeze nici acum, aceasta îl are alături pe iubitul său care este un bun antrenor.

Vezi această postare pe Instagram Come with me , fly you out to GREECE🇬🇷 O postare distribuită de Alexia Eram♛ (@alexiaeram) pe Sep 2, 2020 la 10:14 PDT

Vacanța în Grecia, pusă pe stop din cauza unui incident

Din păcate, momentele de relaxare nu foarte departe de România s-au încheiat pentru scurtă vreme din cauza unui incident. Fiul adoptiv al lui Alex Velea a fost mușcat de un arici de mare. Iubita sa a încercat să-l ajută și să-i scoată țepii, însă artistul a fost nevoit să meargă la spital pentru îngrijire corespunzătoare.

„Mergem la spital. M-a mușcat un arici de mare. Am călcat cum nu trebuie pe o stâncă și m-a înțepat un arici de mare. Am vreo 20 de înțepături”, a spus cântărețul, în cadrul unei emisiuni tv, potrivit spynews.ro.