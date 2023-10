Antonia, în locul Deliei la „iUmor”? Ce spune jurata de la Antena 1 despre „înlocuitoarea” sa

Se anunță o serie de schimbări în sezonul următor de la Iumor. Este posibil ca juriul show-ului să treacă, din nou, printr-o schimbare. Pe Delia o bate gândul să plece de la Antena 1. Cine i-ar putea lua locul?

Delia a făcut parte din juriul show-ului încă din primele sezoane ale emisiunii. De atunci, formula juraților s-a tot schimbat. Plecarea lui Bendeac i-a adus pe Cătălin Bordea, Nelu Cortea și ulterior Cosmin Natanticu la masa juraților.

Însă, se pare că Delia este pe picior de plecare de la Antena 1. Artista a dat de întețeles acest lucru în timpul unei discuții din culise. Dacă cântăreața ar pleca, atunci aceasta ar dori să fie înlocuită de Antonia..

La acel moment, jurații Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea au dat de înțeles că nu i-ar deranja această nouă schimbare. Mai mult, aceștia susțin că l-ar scoate și pe Cheloo de la masă, însă încă nu i-au găsit un înlocuitor.

Această decizie nu i-ar surprinde pe fanii show-ului. În urmă cu ceva timp, Delia susținea că filmările sunt din ce în ce mai greu de dus, iar numerle de rost ale concurenților, mai greu de suportat.

„E din ce în ce mai greu la iUmor, iar una dintre cele mai nasoale momente e că nu mai suport roast-urile. Nu le mai suport și gata. A pus capac un băiat d-ăsta venit acolo care a făcut niște glume oribile pe seama doamnei Monica Bîrlădeanu. Și totul a culminat cu întrebarea „Vă place p**a, doamna Monica?”. Eu nu am râs. Mi s-a părut sexist, misogin, cum vrei tu.

Cei de la iUmor au tăiat momentul și pe YouTube a început lumea să mă acuze că aștept pauza, că nu mai am umor etc. Am intrat frumos pe canalul de Youtube și am întrebat de ce s-a tăiat la montaj momentul, care a fost pe de-a întregul ceva oribil”, declara Delia.