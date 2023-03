Antonia i-a șocat pe fanii săi pe Internet. Cum a apărut: ‘Te-ai gândit să faci Only?’ FOTO

Nu este nicio surpriză faptul că Antonia a reușit, încă o dată, să aprindă imaginația reprezentanților sexului puternic, printr-o fotografie incendiară. Logodnica lui Alex Velea arată pe zi ce trece tot mai bine. Ce i-ar fi propus unul dintre urmăritori.

Antonia este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase femei din România, artista bucurându-se de admirația și sprijinul a milioane de fani din toate colțurile țării.

Artista este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde postează tot felul de fotografii din rutina ei de zi cu zi, indiferent că pozează de una singură, alături de partenerul său de viață sau cei trei copii care-i fac viața mai bună.

Fără a se dezice de la dulcele-i stil clasic, celebra cântăreață a postat o imagine pe pagina sa oficială de Facebook în care a pozat într-o ipostază jucăușă.

Perfect conștientă de atuurile sale fizice evident, Antonia și-a etalat trupul zeiță și pielea ciocolatie într-un body de culoare măslinie, care i-a evidențiat silueta de clepsidră.

Comentariile laudative nu au întârziat să apară, admiratorii vedetei complimentând-o pentru felul în care arată. Mai mult de atât, unul dintre internauți i-ar fi fi propus, în mod indirect, să-și deschidă un cont pe o celebră platformă destinată conținutului pentru adulți.

„Antonia, te-ai gândit să faci Only?

Alex Velea și Antonia au fost plecați în Republica Dominicană, cu ocazia săptămânii marii unificări de la Survivor România 2023. Cei doi au susținut un concert de zile mari pentru concurenții din fostele triburi ale Războinicilor și Faimoșilor.

„Din punctul meu de vedere a fost o combinație de energie și emoție. Nevastă-mea plângea, eu am cântat doar melodii vesele. În afară de efortul fizic, mai e și cel psihic, dorul de familie.”, a spus Alex Velea.

„A fost superb! Am avut mai multe emoții decât la orice concert. Mă bucur că am fost aici și că am făcut parte din această experiență”, a completat Antonia.