Antonia, externată, după ce a fost operată în secret. Ce a transmis după intervenție

În această seară, Antonia a fost externată din spital, după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Spitalizarea și intervenția a fost ținută secret opiniei publice inclusiv de familia acestei, în frunte cu Alex Velea.

În această seară, în jurul orei 19:00, Antonia a anunțat pe rețelele de socializare externarea ei și faptul că acum se simte mai bine. A a fost supusă unei intervenții chirurgicale în urmă cu câteva zile. Operația s-a făcut în mare secret și, deocamdată, nu se știu mai multe detalii despre situația medicală. În cadrul unui interviu oferit, ea a anunțat că nu poate să onoreze contractul semnat cu un club cunoscut de la malul Mării Negre, unde urma să susțină un concert peste două zile. Partenera de viață a lui Alex Velea nu a spus nimic despre diagnostic sau despre cum decurge recuperarea după operație.

Mesajul a fost transmis și de reprezentanții localului de lux de la malul mării. Fanii ei s-au întristat când au auzit cu ce s-a confruntat zilele trecute și i-au transmis multe gânduri pozitive. Îndrăgita artistă urmează să își reprogrameze spectacolul anulat.

Despre inyervenția chirurgicală s-a aflat ieri. Nici ea, nici membrii familiei sale nu au oferit până în acest moment mai multe informații despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. În urmă cu mai puțin de 24 de ore, frumoasa artistă a fost externată, potrivit imaginilor pe care le-a urcat pe Instagram Stories. Ajunsă în vila pe care a cumpărat-o împreună cu Alex Velea la sfârșitul anului trecut, vedeta a distribuit un mesaj în limba engleză care se potrivește perfect cu situația în care ea se află în prezent:

“Leaving your home and getting back safely is such an underrated blessing (Să pleci de acasă și să te întorci în stare bună, sănătos este o binecuvântare subestimată)”.