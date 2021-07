Anthony Fauci, avertisment dur pentru persoanele care refuză vaccinarea anti-Covid-19. Ce efecte dezastruoase pot apărea

Consilierul Casei Albe a transmis un mesaj dur pentru toți cetățenii care cad pradă dezinformării din mass-media cu privire la vaccinarea anti-Covid. Potrivit acestuia, epidemiile agresive care au afectat de-a lungul timpului milioane de oameni nu ar fi reușit să fie eradicate fără un vaccine eficient împotriva lor.

Multă lume refuză vaccinarea anti-Covid-19 din cauza valurilor de informații false care au apărut în spațiul public, încă de la apariția vaccinurilor. Din păcate, în urma acestor dezinformări, multă lume refuză vaccinarea, ceea ce sporește circulația și transmiterea comunitară a virusului.

Imunologul Anthony Faucy a explicat într-o intervenție la CNN că, variola nu ar fi fost niciodată eredicată, dacă oamenii ar fi fost la fel de sceptici cu privire la vaccinare.

“Dacă am fi avut respingerea vaccinurilor pe care o vedem în unele medii, nu cred că ar fi fost posibilă eradicarea variolei.

Probabil că am mai avea variolă şi probabil că am mai avea poliomielită în această ţară, dacă am fi avut genul de informaţii false care sunt răspândite acum”, a transmis consilierul SUA, potrivt sursei citate.