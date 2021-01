Anna Lesko, replică tăioasă pentru Cozmin Gușă. De la ce a pornit scandalul: ”Manipularea publicului”

„Anna Lesko are (și) păreri!”, a scris Cozmin Gușă pe Facebook, după ce Anna Lesko i-a aruncat o replică tăioasă pe Instagram cu privire la un mesaj de-al său postat luni, în care vorbea despre vectorii publici care vorbesc despre noul coronavirus, contexte și bani.

Pacea nu-și are locul în online, în pandemie. Anna Leko și Cozmin Gușă, serie de replici tăioase

„VOCILE LUI DOREL VIȘAN ȘI DAN BITTMAN versus MIORLĂITUL VECTORILOR PUBLICI CE ȘI-AU UITAT MENIREA. „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!” DOAR CU VIȘAN, BITTMAN ȘI ALȚII CA EI! Vedetele publice de oriunde își bazează aprecierea oamenilor, și-apoi câștigurile financiare mai mari, pe aplauzele obținute din partea fanilor. Unii sunt aplaudați pentru talentul de a cânta pe scenă sau la radio, alții pentru interpretarea de roluri în filme, teatre, show-uri tv, iar alții pentru că sunt calificați să vindece sau să explice realitatea întâmplărilor cotidiene, ș.a.m.d.

Cu toții capătă un statut special, ce-i avantajează financiar, printr-o operațiune oarecum similară votului prin care politicienii primesc funcțiile pentru care sunt plătiți gras. Politicieni și vedete publice sunt avantajați astfel în fața celorlalți mulți, devin reprezentativi pentru națiune, grupuri socio-profesionale, comunități, iar prin jocul social capătă un statut ce-i ferește deseori de belelele cu care se confruntă fanii lor.

DOREL VIȘAN, DAN BITMANN și alții câțiva (mult prea puțini!) au priceput că avantajele obținute astfel, prin talentul și munca lor, trebuie răsplătite și prin ceva CIVIC-RESPONSABIL, de tipul campaniei publice pe care VIȘAN sau BITTMAN au declanșat-o.

Nu reiau detaliile arhicunoscute ale argumentației lor pe tema pericolelor din BRAMBUREALA COVID (pentru care au fost înjurați de către nesimțiții de serviciu), dar spun că argumentația lor a apărut exact ca o INVITAȚIE PENTRU TOȚI DE A RAȚIONA ȘI DE A FI CORECȚI. E clar însă că cei doi reușesc astfel nu doar să-și consolideze respectul (pe care îl aveau oricum), dar aduc la lumină și treburi puturoase și declasante, caracteristice totalitarismului din care ne-am tot amăgit că am reușit să evadăm în 1989, așa cum a reușit Bittman”, este o parte din mesajul lui Gușă.

„Cam tot atât a și priceput talentata cântăreață din ce-am zis ieri”

Artista s-a sesizat cu privire la afirmațiile făcute de consultantul politic și a replicat pe Instagram: „Pentru ca mai mult ca niciodata imi doresc sa exercit dreptul meu la informare si a mi expune punctul de vedere in felul meu, l am citit azi pe Cozmin Gusa care sustine ca vedetele, care NU cred in teoria conspiratiei, drept care se protejeaza de virus prin toate mijloacele inclusiv vaccin, inseamna conform Domniei sale ca fac asta pe bani. Trist si paranoic la propriu. Noi NU suntem consultanti politici care incasam bani pentru manipularea publicului conform intereselor de partid. Zic si eu…”, a scris solista.

Ulterior, la cele văzute, Gușă a mai scris: „ANNA LESKO ARE (ȘI) PĂRERI! 😉 Cam ce-a scris mai jos, cam tot atât a și priceput talentata cântăreață din ce-am zis ieri referitor la miorlăiala vectorilor publici. Ce este sigur, e că știe despre sine că e vector public!”