Animalul din Africa pe care Ramona Olaru îl aduce acasă: ”O să-i fac o căsuță separată”

Simpatica colegă a băieților de la Neața a povestit recent câte animale deține, precum și care este animalul african pe care Ramona Olaru îl aduce acasă. Citește mai departe și află detaliile picante.

După separarea de anul trecut, și după o scurtă perioadă de împăcare, prin aprilie blonda de la Neața anunța că despărțirea de Cătălin Cazacu este definitivă.

Ulterior vedeta avea să spună și care a fost, de fapt, motivul real:

Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte. Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău ‘răul’ după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte.

”Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe pshic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce.

Deși a suferit după acest moment, Ramona a povestit și cu ce a rămas după disparția lui Cătălin Cazacu din viața ei:

”Eu am mai multe animale. Am un pisic, primul, care are aproape 10 ani și zece kilograme, a fost un bun comun de la căsătorie.

El mi-a lăsat mașina, eu i-am lăsat la revedere. El s-a dus în partea cealaltă, că viitoarea soție avea două pisici și un cățel și nu se înțelegeau foarte bine și am decis să rămână la mine.”, povestește Ramon Olaru la ”Neața cu Răzvan și Dani”.