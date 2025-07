Andrei Vasile, ispita din sezonul 9 „Insula Iubirii”, victima unui atac violent în Anglia. A fost bătut și jefuit în plină stradă

Un episod de-a dreptul șocant a fost relatat recent de Andrei Vasile, cunoscut publicului sub numele de scenă Andrew Marv, după ce a fost victima unui atac extrem de violent în Londra. Ispita din sezonul 9 al emisiunii „Insula iubirii” a povestit experiența traumatizantă prin care a trecut în timp ce se întorcea acasă pe motocicletă.

Stabilit de ani buni în capitala Marii Britanii, acolo unde își desfășoară activitatea ca model, actor și instructor de fitness, Andrei Vasile a fost agresat fizic de mai mulți indivizi necunoscuți care au încercat să-i fure motocicleta. Momentul, petrecut într-o zonă considerată „de lux”, a fost descris de victimă într-o postare pe TikTok.

„Este ora 9.53 acum, la 19.28 mi-a fost furată motocicleta. I-am spus că am fost bătut, că am fost lovit în față cu un obiect. Am fost pe urgență, pe telefon, în timp ce eram atacat, în timp ce încercam să-mi protejez motorul, în timp ce a vrut să mă înjunghie de două ori cu cuțitul. S-au auzit și țipete, și înjurături și căzături”, a mărturisit Andrew Marv, cu vizibilă frustrare.