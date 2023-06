Andrei Bănuță, actor în serialul Groapa de la PRO TV: „Am avut și eu fix aceeași curiozitate: de ce mă vreți pe mine?” VIDEO EXCLUSIV

Artistul Andrei Bănuță își va surprinde fanii din toamnă în ipostaza de actor. Tânărul a fost distribuit în serialul “Groapa”, care va începe în curând la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, îndrăgitul cântăreț, care a colaborat cu Andra, ne-a familiarizat cu personajul său, ne-a povestit care au fost atuurile lui la casting, dar și că provocarea cea mai mare este să fie punctual la filmări, mai ales că întreaga acțiune din serial se desfășoară în orașul Giurgiu.

Andrei Bănuță își dorește să facă față cu brio acestei provocări, mai ales că are ocazia să joace alături de actori renumiți precum Marius Manole, Dana Rogoz, Monica Bîrlădeanu, Maria Buză, Tudor Istodor.

În noul serial pe care Pro TV mizează din toamnă, publicul telespectator va descoperi modul în care iubirea și îndatoririle, șansele de a îți schimba propriul destin și conexiunile adevărate care există într-o familie pot schimba totul într-un univers în care nu este vreme pentru reguli și prietenii.

Fără experiență pe partea de actorie, Andrei a simțit nevoia să puncteze acest aspect la casting și a fost uimit să afle că a trecut probele.

Cum te-ai alăturat acestei producții?

Sincer să fiu, până la un moment dat mi s-a părut că m-am alăturat acestei producții accidental cumva. Am fost chemat la un casting și primul lucru când am intrat acolo, erau 8-10 oameni, le-am zis: Salut! Eu sunt Andrei, nu vă creați nicio așteptare, pentru că nu am școală.

E prima experiența ca și actor.

Am mai jucat într-o reclamă când aveam 4 ani. Am zis uau, reclama aia și am fost foarte bun, așa mi s-a zis. Am făcut reclamă la pastă de dinți, dar pentru Grecia, nu a văzut-o nimeni pe aici.

Ideea e că de atunci nu m-a mai căutat nimeni, nu știu exact de ce, pentru că ei mi-au zis că m-am descurcat bine, însă acum am dat castingul ăsta și am fost surprins să aflu că l-am luat.