Andreea Tonciu, primele declarații despre divorț. A vorbit deschis despre ce îi face soțul ei

Divorțul dintre soții Niculescu e aspru discutat de multă vreme în lumnea mondenă. Ce declarații face Andreea Tonciu despre relația actuală dintre ea și soțul său? Vedeta a spus totul.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu formează unul din cele mai discutate cupluri din showbiz-ul românesc. Cu toate că mulți mai așteptau ani buni până când vedeta să se pună la casa ei, se pare că soarta i-a scos în cale bărbatul care a făcut-o să facă pasul cel mare poate mai repede decât ar fi crezut.

Cei doi au împreună o fetiță în vârstă de patru ani care le umple zilele de fericire. Mulți nu le-au dat șanse și din cauza diferenței mici de vârstă dintre ei, dar și a faptului că soțul brunetei nu ar fi agreat multe din aparițiile sale pe micul ecran și dorința de afirmare în continuare în televiziune.

Timpul a trecut, bărbatul a acceptat iubirea mamei copilului său pentru acest domeniu, așa că lucrurile s-au relaxat din această privință. De-a lungul anilor, în lumea mondenă s-a zvonit de câteva ori că cei doi nu mai pot ajunge la un numitor comun și că vor alege în viitorul apropiat să o ia pe drumuri separate.

Diva a venit cu mărturii despre mariajul său în cadrul unei emisiuni. „Eu nu sunt o fire romantică. Nu-mi trebuie trandafiri, ineluşe, cadouaşe. Eu cu soţul meu mă întâlnesc aşa sporadic ziua sau când doarme Rebeca. De patru ani dorm cu fiica mea în pat noaptea, nu cu soţul meu”, a declarat Andreea Tonciu.

Întrebată ce nu ar accepta de la bărbatul pe care îl iubește, Andreea a răspuns: „Am un soţ foarte dezordonat. El nu face nimic. Nu spală un vas, lasă masa nestrânsă. Îl bălăcăresc, dar în 5 minute gata, l-am iertat. Dacă ar fi să divorţăm vreodată ar fi dacă m-ar înşela. Aşa ceva nu iert.”

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a menționat că a fost foarte supărată pe soțul ei în momentul în care a primit oferta de a pleca în competiția Asia Express.

„Eu fără televiziune aș fi… Eu am făcut depresie. Eu plângeam în casă că nu mai puteam. Eram la club cu soțul meu și m-au sunat să merg la Asia Express și jur că am refuzat. Și îmi spune o prietenă dacă nu vreau să merg, că se duce Bianca, se duce Margherita. În secunda unu, soțul a zis acum te ridici de la masă și plecăm. Am ajuns acasă, i-am zis să mă descalțe în mijlocul livingului urlând: „Din cauza ta! De ce nu m-ai lăsat?”. În noaptea aia m-au auzit vecinii”

Andreea Tonciu