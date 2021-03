Andreea Tonciu, parteneriat surpriză cu Tzancă Uraganu: ‘Să înnebunească România’

Andreea Tonciu e o fană a genului pe care-l cântă, dar fanii niciunuia dintre ei nu se așteptau la o așa colaborare. Ce surpriză pregătește bruneta, în colaborare cu Tzancă Uraganu’?

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a menționat în repetate rânduri faptul că este o iubitoare a stilului muzical care a cuprins de altfel topurile YouTube-ului românesc. Acestea fiind zise, nu s-ar teme de o colaborare cu unul din maneliștii adorați de toată lumea.

Iată că acum se anunță un parteneriat dintre brunetă și nimeni altul decât Tzancă Uraganu’! Cei doi au fost surprinși apropiați pe rețelele de socializare, iar fanii amândurora nu s-au gândit decât la distracție și nebunie la maximum.

Potirvit spuselor Andreei și ale artistului, cei care îi îndrăgesc urmează să cunoască cea mai tare colaborare a anului – o piesă de senzație unde protagonista din videoclip e chiar fosta asistentă a lui Bahmu’.

Vedetele au format o noapte întreagă, iar în ciuda orelor multe acumulate, rezultatul se anunță a fi unul spectaculos. „Și cu cine mă aflu eu aici…O să înnebunească România!”, a spus Andreea Tonciu. În scenariul fragmentelor surprinse se poate observa cum cei doi împart la un moment dat o cabină telefonică în stil englezesc.

“Eu fără televiziune aș fi… Eu am făcut depresie. Eu plângeam în casă că nu mai puteam. Eram la club cu soțul meu și m-au sunat să merg la Asia Express și jur că am refuzat. Și îmi spune o prietenă dacă nu vreau să merg, că se duce Bianca, se duce Margherita. În secunda unu, soțul a zis: acum te ridici de la masă și plecăm. Am ajuns acasă, i-am zis să mă descalțe în mijlocul livingului urlând: „Din cauza ta! De ce nu m-ai lăsat?”. În noaptea aia m-au auzit vecinii” Mi-ar plăcea să merg cu Oana Radu sau cu sora mea. Dacă aș merge cu soțul meu, am zis că nu. Pentru că nu pot să fiu Tonciu când sunt în prezența lui. Eu cu mama stau în mare parte din timp. El nu s-ar băga în așa ceva, în niciun caz. Nu îi place să apară la TV pentru nimic în lume. Să mă lase pe mine că sunt tânără, la început de carieră. Eu mă simt foarte bine când sunt în fața micului ecran”

