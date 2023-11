Andreea Tincu, despre rochia purtată de Carmen Iohannis, în Zanzibar. Prima Doamnă a petrecut momente de neuitat în Africa

Călătoria în Africa a președintelui Klaus Iohannis și a soției sale a provocat controverse în toată țara. Apariția din Zanzibar a primei doamne a fost unul dintre cele mai excentrice momente, care a pus pe jar întreaga lume. Ce spune creatoarea de modă despre Andreea Tincu, dar și cum au criticat internauții atitudinea lui Carmen Iohannis din timpul evenimentului.

La întâlnirea oficială, Prima Doamnă a purtat o creație proaspătă semnată de designerul Andreea Tincu. Alegea sa vestimentară consta într-o rochie roz, din satin, până la genunchi. A optat pentru o curea în aceeași nuanță, care i-a pus în evidență talia perfectă cu care se poate lăuda.

Carmen Iohannis a completat ținuta cu o pereche de pantofi crem cu toc înalt, cercei și un colier asortate. De această dată, nu a optat pentru o poșetă, iar coafura ai a fost una simplă, ce a constat într-un păr ușor ondulat, conferind un aspect lejer și elegant în același timp.

Andreea Tincu este cea care s-a ocupat de ținuta impecabilă. Celebrul designer a publicat imaginea cu celebrul cuplu rezidențial și a menționat că a fost de-a dreptul o onoare pentru ea să îi facă un look perfect Primei Doamne.

Rochia este un model unicat, făcută special pentru Carmen Iohannis. Nu este la vânzare pe site-ul celebrului designer, semn că Andreea Tincu a ales să o îmbrace pe Prima Doamnă într-o rochie ce nu va mai apărea pe nimeni.

Fanii au fost plăcut impresionați de felul în care a arătat Carmen Iohannis în Zanzibar și i-au făcut multe complimente în mediul online. Fanii au ținut cu orice preț să îi transmită cuvinte de laudă soției lui Klaus Iohannis, președintele României.

Klaus și Carmen Iohannis au avut parte de o primire așa cum se cuvine atunci când au ajuns în Zanzibar. Eleganți și serioși, așa cum ne-au obișnuit, au fost tratați ca două personalități de excepție și au fost impresionați de comportamentul localnicilor.

Un ritual mai puțin obișnuit, însă, a atras atenția tuturor. Conform imaginilor publicate de spotmedia, Prima Doamnă a fost invitată să participe la un dans tradițional în semn de respect, dar asta nu a fost tot.

Șocant a fost momentul în care, după un dans ritualic în care le-au stricat numele lui Klaus şi Carmen Iohannis, portretele lor sunt aruncate în apă. Momentul a fost unul surprinzător și energic și a lăsat fără cuvinte pe toată lumea, motiv pentru care mulți au crezut că acestea sunt trucate sau realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Yes, yes, yes! The president of Romania, Klaus Iohannis! Welcome to Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar!” („Da, da, da! Președintele României, Klaus Iohannis! Bun venit în Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar!”), strigau localnicii.