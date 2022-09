Andreea Tincu, designerul lui Carmen Iohannis, despre ţinuta de la înmormântarea Reginei. De ce nu ar avea dreptate Botezatu: „A fost un dresscode cerut” (Exclusiv)

Andreea Tincu îi dă replică lui Cătălin Botezatu. Designerul vestimentar al lui Carmen Iohannis a reacționat, după ce creatorul de modă a criticat ținutele Primei Doamne de la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Fiecare apariție ar fi avut mai multe cusururi. Andreea Tincu susține că ambele rochii au fost realizate în funcție de dresscode-ul cerut de la Londra.

Klaus Iohannis și Carmen Iohannis s-au deplasat, la începutul săptămânii curente, la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a de la Londra. Cuplul prezidențial a participat la două evenimente importante organizate în circumstanțele stingerii din viață a monarhului: dineul de la Palatul Buckingham și slujba propriu-zisă de înmormântare.

La fiecare apariție, Carmen Iohannis a purtat ținute realizate de Andreea Tincu. Cu aceasta, colaborează încă din primul mandat al președintelui. Potrivit lui Cătălin Botezatu, ținutele nu au fost alese în mod potrivit. Creatorul de modă a criticat rochiile purtate de Prima Doamnă, acuzând decolteuri prea mari, pălării prea mici sau dresuri prea mate.

Designerul vestimentar al lui Carmen Iohannis i-a dat replică celebrului creator de modă. Andreea Tincu a susținut că rochiile au fost realizate în conformitate cu dresscode-ul primit de la Londra. Singura cerință a soției președintelui a fost ca ținutele să fie negre, să aibă decolteuri decente și lungimile să corespundă cu cele solicitate de Casa Regală britanică.

„Este o muncă de echipă în spatele oricărei ținute. Este cumva supărător să îi vezi și pe ceilalți supărați. Cătălin (Botezatu – n.r.) nu este critic de modă. Dar felul în care a pus problema, cu poza în față a doamnei Carmen, care are un decolteu absolut decent în comparație chiar cu Kate Middleton sau cu alte personalități… Să spui că trebuia să aibă un decolteu mai mic – cât mai mic? Sau că nu are dres transparent, că are dres mat. Sunt câteva aspecte deranjante. Mi s-a părut normal să dau drept la replică”, a declarat Andreea Tincu, pentru redacția Playtech-Impact.