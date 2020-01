Andreea Raicu are o fetiță ”adoptată”. Vedeta a povestit cine este Maria și ce legătură au acum

Andreea Raicu este una dintre cele mai longevive prezențe din showbiz-ul autohton. Puțini știu însă că aceasta, deși nu a devenit mamă pe cale biologică a menținut o legătură specială cu Maria, fetița pe care a cunoscut-o într-un centru de plasament, și care, a devenit, la rândul ei, mamă.

Andreea Raicu are o fetiță ”adoptată”

Andreea Raicu nu s-a sfiit să vorbească despre momentele grele din viața sa, luptându-se multă vreme cu depresia, ”boala secolului”. La capitolul lucruri frumoase este însă faptul de a fi mamă, deoarece vedeta în vârstă de 42 de ani a avut șansa din plin să experimenteze asta.

Alături de un mesaj emoționant pentru cea care i-a devenit fiică, Andreea Raicu a publicat pe blogul personal o imagine alături de Maria, cea care acum a crescut și care este mamă. Aceasta este povestea emoționantă:

sursă foto: Click

„Parcă o văd pe micuța Maria care mă aștepta în urmă cu 15 ani la ușa centrului Macrina cu bagajelul făcut. Știa că vin în Ajunul Crăciunului să o iau pentru două săptămâni, cât dura vacanță, zile care aveau să ne schimbe viață amândurora.

Cu câteva zile înainte de Crăciunul din acel an, am mers împreună cu colegii de la Prima TV să ducem câteva cadouri copiilor la Centrul Macrina de care avea grijă Părintele Gabriel.

Pentru că am observat că una dintre fetițe era destul de timidă, m-am dus să vorbesc cu ea. S-a lipit de mine și nu a vrut să îmi mai dea drumul, așa că am ținut-o în brațe până în momentul plecării. Au alergat după noi la poartă, nu voiau să ne mai lase să plecăm.

I-am întrebat dacă pleacă undeva de Crăciun. Unii dintre ei, cei care mai aveau părinți, urmau să plece acasă. Fetiță timidă pe care o ținusem în brațe s-a uitat în ochii mei și mi-a zis că nu pleca nicăieri. Cred că era singură care rămânea la centru. (..)

După cele două săptămâni petrecute împreună, ne-a fost cumplit de greu amândurora să ne despărțim, așa că am promis că ne vom vedea în weekend-uri, ceea ce am și făcut. Weekenduri, vacanțe și oricând ne găseam un pic de timp liber eram împreună. Maria deja făcea parte din familie, era pe lista de cadouri de peste tot, în fiecare loc în care mergeam.

Opt ani am fost nedespărțite, ani în care am trăit atat de multe lucruri, experiențe, vacanțe, călătorii care au creat o legatură incredibilă. Viața însă a avut niște planuri diferite de cele la care mă gândisem eu și în urmă cu șapte ani, deși nu intrase la liceu, Maria a ales să plece de la centrul Macrina și ulterior să mergă undeva lângă Constanța împreună cu mama ei”, a povestit Andreea Raicu pe blog.

Maria a adus pe lume o fetiță

Între timp, Andreea avea să afle că Maria adusese pe lume o fetiță și că locuiește la Constanța. ” Anul trecut, Craciunul ne-a facut un cadou minunat si ne-a adus din nou impreuna. Ne-am scris, ne-am auzit la telefon, am impartit poze si multe aminiri. Mi s-a facut atat de dor de ea incat pe 30 decembrie am plecat la Constanta sa o vad, dupa 6 ani”, a explicat vedeta, care susține că legătura dintre cele două a rămas neschimbată.

„Ne-am văzut din nou. De data acesta a venit ea la mine și am petrecut o zi întreagă împreună acasă, unde a crescut, în camera ei, în toate locurile care erau la fel pentru ea. Am mers împreună la aceeași piață, am gătit împreună și am povestit și ne-am uitat la poze. (..) Chiar daca nu am un copil, cred ca micuta Maria m-a facut sa simt ce inseamna sa fii mama macar și pentru câțiva ani”, a conchis vedeta.