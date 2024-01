Andreea Popescu va naște din moment în moment! Fosta dansatoare deja se gândește la cel de-al patrulea copil: „Am emoţii” VIDEO EXCLUSIV

Andreea Popescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere! Este soția unui dansator profesionist și mamă a doi copii frumoși și sănătoși, iar în acesta săptămână urmează să aducă pe lume și cel de-al treilea copilaș! Emoțiile sunt mari pentru Andreea, căci se pregătește pentru o nouă etapă importantă din viața ei!

Fosta dansatoare a Deliei este în culmea fericirii! La vârsta de 39 de ani a rămas însărcinată cu cel de-al treilea copil, iar vestea a venit pe neașteptate, dar a fost o bucurie imensă când a aflat că vor mai avea un bebeluș. Au mai rămas doar câteva zile până la termen, iar Andreea este copleșită de emoții!

Am un doctor foarte bun și a spus că mergem liniștiți până la 9 cezariene! Are planuri mari cu mine!’’, a declarat Andreea Popescu în exclusivitate pentru Playtech.ro.

„Este ultimul interviu înainte să nasc! O să fim în formulă de 3 copii. Emoții am din cauza operației pentru că sunt la a treia cezariană. Îmi este frică de operație în sine, pentru că la Anastasia am avut o operație mai puțin plăcuta.

Încă nu a venit pe lume cel de-al treilea copil, însă Andreea Popescu se gândește deja la cel de-al patrulea! Frumoasa mămică nu ar spune „nu’’, daca ar mai rămâne însărcinată!

Știm deja că soțul Andreei Popescu este un dansator profesionist. Anul trecut a reușit să obțină locul 1 Mondial la dans, după 26 de ani de activitate. Așadar, Rareș este deseori plecat la concursuri în diferite tari, însă mereu cu gândul la soție și la copii.

Dansatorul este și acum plecat la un concurs în afara țării, însă încearcă să ajungă acasă pentru a fi prezent la nașterea celui de-al treilea copil!

„Rareș este plecat, are concurs. I-am spus că dacă mai pleacă mult s-ar putea să nasc fară să fie el. Chiar am avut și o alarmă falsă. Acum, are bun simț. Stă maxim 48 de ore și vine. Știe că m-aș supăra foarte tare dacă nu ar fi aici.

Vreau să fie acolo cu mine. Nu o să aibă voie în sala de operații, dar măcar să fie acolo să ne viziteze’’, a mai spus fosta dansatoare a Deliei pentru Playtech.ro.