Andreea Marin și-a schimbat total viața. Transformarea spectaculoasă a vedetei de la TVR

Andreea Marin a povestit în emisiunea ”Prețuiește viața”, că totul a luat o nouă turnură pentru ea, după ce avea să-l întâlnească pe Kutay Toga, cel care a reușit să îi călăuzească pașii spre cunoașterea de sine.

Andreea Marin și-a schimbat total viața

Prezentatoarea de televiziune a spus că eperiența șamanică i-a schimbat total viața. În urmă cu patru ani, Andreea Marin a renăscut din propria cenușă, iar viața ei s-a schimbat complet după ce l-a întâlnit pe șamanul Kutay Toga, despre care se spune că ar fi un ”vindecător de suflete”.

”N-am știut pe ce drum s-o iau astfel încât să găsesc o soluție corectă pentru mine, pentru cei dragi, până când n-am întâlnit un om special, departe de țară, la Bodrum, cu ani în urmă. Atunci când aflam pentru prima dată ce înseamnă detoxofierea și echilibrul minte – trup – suflet. E un șaman, adică un om care trăiește în ritmul naturii și în armonie cu legile ei”, a precizat Andreea Marin în urmă cu patru ani.

De asemenea, detoxifierea, echilibrul, meditația și stilul de viață sănătos au ajutat-o pe Andreea Marin să se simtă foarte bine în pielea ei. În plus, Andreea Marin și-a refăcut și viața sentimentală alături de Adrian Brâncoveanu, consul în Libia.

Cum arată meniul Andreei Marin

La un moment dat, prezentatoarea le-a spus prietenilor virtuali cum arată un meniu al ei, ce face și cum o ajută să se simtă mai bine și să elimine energia negativă, dar și toxinele din organism.

”Am un scurt răgaz acum, la cea de a treia masă – o supa delicioasa in care am adaugat turmeric, ardei iute, sumak, oregano, supă pe care o poti bea nelimitat pe parcursul zilei, intre mesele lichide de la fiecare ora si jumatate. Desigur, poți opta și pentru Detox cu mâncare raw vegan, dar eu am ales programul cel mai eficient, bazat doar pe lichide, in care elimini cel mai bine toxinele și reziduurile din intestine.

Am inceput in zori cu sucul verde de grâu, am continuat apoi cu preferatul meu ( gustul de mar preponderent îmi place mult), mai târziu cu cel roz de sfeclă, ghimbir, castravete și măr, psyllium (expandat odată ajuns în stomac, acesta îți dă senzația de sațietate) și o pulbere de argilă care ajută la eliminarea metalelor grele din organism.

După altă pauză de masa în care am avut parte de binefăcătorul masaj thai, au urmat porțiile concentrate de iarbă de grâu și morcov, iar pentru detoxifierea ficatului, liver flush, ce conține portocala, lămâie, ulei de măsline, usturoi, ghimbir și piper rosu. După atâtea mese, fie ele și doar lichide, credeți că îmi mai este foame? Absolut deloc, și nu glumesc.

Corpul își reglează mecanismul interior, tranzitul intestinal devine din nou normal, pielea se curăță vizibil și devine elastică, hidratată, luminoasă, iar sportul și masajul îți aduc tonifierea dorită. Vă țin la curent, fug la saună, pe curând!’, spunea Andreea Marin un an mai târziu, după experiența șamanică.