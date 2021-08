Andreea Marin, prima reacție după ce a fost făcută ‘vită’ de Mihaela Rădulescu. Îi dă clasă divei de la Monte Carlo

Între Andreea Marin și Mihaela Rădulescu există un război de ani de zile. Cele două nu au ratat vreo ocazie pentru a se ataca, dar, de această dată, cunoscuta prezentatoare de televiziune a dat cărțile pe față și a spus ce s-a întâmplat între ea și diva de Monaco.

În trecut au apărut diferite stenograme din dosarul fostului soț al Mihaelei Rădulescu, Elan Schwartzenberg. O anumită discuție a captat atenția publicului, mai ales pentru că fosta prezentatoare de la ‘Surprize, surprize’ era jignită chiar de diva de la Monaco.

Asta are un promo pe post, care eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere…”, aflau fanii din stenogramele apărute la momentul respectiv.

Invitată în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’, Andreea Marin s-a văzut pusă față în față cu această declarație. Așa cum a obișnuit pe toată lumea, prezentatoarea de televiziune a avut o reacție cât se poate de elegantă despre conflictul dintre ea și Mihaela Rădulescu.

Andreea Marin s-a decis, în trecut, să adopte doi copii la distanță pentru a le schimba viața. Totuși, aceasta a fost dur criticată de mai multe persoane, printre care Mihaela Rădulescu. Diva de la Monaco a susținut că decizia ar fi fost un truc de imagine, așa că fosta Zână a tratat și acest subiect.

„Răspunsul este simplu, nu. Și am încheiat subiectul. Vorbim deja prea mult despre ceva ce pe mine mă lasă rece.

Am făcut întotdeauna ce am simțit, am făcut bine ceea ce am făcut, viețile unor oameni s-au schimbat în bine și pentru că eu am pus umărul. Restul…vorbele de pe margine sunt atât de irelevante de nici nu merită menționate.”, a mai spus vedeta.