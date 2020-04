Andreea Marin, mesaj tranșant pentru autorități, în plină pandemie: “Statul a lipsit. Nemotivat”

Andreea Marin îl critică pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Ludovic Orban, care au ales să meargă în altă zi la Spitalul din Bucureștii Noi, destinat exclusiv bolnavilor cu covid. Vedeta ar fi vrut să fie de față și cei care au pus umărul la ridicarea acestui spital, atunci când a fost vizitat de președinte și de premier, însă nu a fost posibil. Vedeta s-a revoltat pe o rețea de socializare.

Andreea Marin critică autoritățile în plină pandemie

”Astăzi, cu emoție am pășit în spitalul din Bucureștii Noi destinat exclusiv bolnavilor cu covid, un spital pus pe picioare de societatea civila în 3 săptămâni! Fundatia Pretuieste Viata a pus umărul cu tot ce i-a stat în putere: așternuturi realizate la comanda pentru toate cele 350 de paturi, materiale de protecție, igiena și sprijin pentru personalul medical și spital (combinezoane, măști, viziere, dezinfectanti, covoare dezinfectante pentru întrări și iesiri, un robot dedicat servirii meselor pentru pacienti realizat în strainatate), apa plata și hrana ce va fi făcută zilnic pentru mesele personalului medical și ale bolnavilor, și continuam, nu doar pentru aceasta unitate medicala, ci și pentru cea similara pusa la punct în aceste zile la Cluj”, a scris Andreea Marin pe Istagram.

Andreea Marin spune că totul a pornit de la locația generoasa de 7500 de metri pătrați și initiativa @auchanromania și @leroymerlinro. Două spitale puse pe picioare de oameni întreprinzători în câteva săptămâni, și dăruite statului pentru a lupta împotriva răspândirii COVID-19.

”Ar fi fost o chestiune de bun simt”

”Deși, la întâlnirea de azi am fost doar noi, cei ce am pus umărul, voluntarii. Statul… a lipsit. Nemotivat. De fapt, au ales sa meargă, dar… separat. Cat sa arate bine la știri cadrele strânse. Ne-au felicitat generic, de la distanta. Deși am fi avut loc cu toții în acel spațiu urias, fără niciun pericol. Și ar fi fost frumos sa ne privim în ochi măcar cu recunoștință, caci de dat mana, nu ne permite situația. Ar fi fost o chestiune de bun simt, care ar fi arătat nimic mai mult decât…respect. Nu e nevoie de „mulțumesc”. Ci de a arata UNITATE. Atat.

Poate suntem prea mici. Dar iată, împreună facem lucruri mari. Poate nu avem funcții sonore, dar când ne hotărâm sa facem o treaba, nu stam prea mult pe gânduri. Dacă vrei cu adevarat, se poate”.

Vedeta de televiziune le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat la acest proiect și le-a reamintit celor care vor să se implice că o pot face printr-un SMS la 8825, cu sau fără text. Asta înseamnă o donatie de 2 euro pentru a ajuta poate la salvarea a mii de vieți.