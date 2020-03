Andreea Marin, imagine incredibilă. Cum arată în combinezon și cu mască FOTO

Campania Pretuieste Viata, primul convoi umanitar cu produse necesare în aceasta perioada de criza generata de coronavirus, în valoare de peste 440.000 euro, s-a încheiat la lăsarea întunericului. Acțiunea a fost posibila datorita vouă, donatori și voluntari ce ați dovedit ca va pasa! Mulțumim și trebuie sa va spun ca, în peste 25 de ani de experienta în campanii sociale și umanitare, nu am trăit o asemenea emoție. Aici sunt doar câteva secvente, maine vom reveni cu un film și cu informații detaliate. Este doar primul convoi, urmează sa donam și în alte locuri din țară pe măsură ce adunam produse necesare. Am răspuns acum primei chemări venită către noi din partea autorităților de a dona în punctul de colectare de la Arena Nationala, de unde toate produsele au fost preluate pentru a fi distribuite de către autoritati pentru persoanele aflate în carantina, cele aflate în izolare care au nevoie de sprijin, cele vulnerabile, nevoiașe, persoane fără adăpost, vârstnici, persoane cu dizabilități sau bolnavi din centre de îngrijire și asistenta, centre de plasament, de primire în regim de urgenta, persoanele ce nu mai locuiesc acasă din pricina violentei in familie, dar și pentru personalul medical aflat acum în prima linie. Al doilea convoi umanitar va veni cu mai mult pentru acestea, pentru ca am comandat, dar nu au sosit încă necesarele combinezoane de protecție, ochelari, măști de protecție, mănuși, botosi etc). Voi reveni mâine cu imagini concrete.Mulțumiri voluntarilor care ne-au fost alături pentru a face posibila aceasta caravana, familiilor ce ne sprijină activ, donatorilor ce ne încurajează, colegilor de la @Yolo Media și lui @Niculescu Catalin ce ne ajuta ca imaginile sa ajungă la voi pe social media și în filmul ce va fi gata mâine, bineînțeles și companiilor ce au pus umarul sa avem acest convoi umanitar: AquaVia (1 milion de litri de apa plata), Avon Space (1,7 tone de produse de igiena, dar și donatie in bani), Olympus Foods Romania prin Asociatia Aici Pentru Tine (30 paleti de iaurturi, adică un tir), Top Line Romania (produse de igiena și îngrijire personala, papuci, kimono-uri, role de hârtie de unica folosință, compania va dona și 1% din vânzările sale online pe www.toplineshop.ro),Cris-Tim (5 mașini cu produse din carne fără E-uri proaspete), Secom Romania (ceaiuri), Starbucks Romania (cafea, torturi, băuturi din fructe proaspete, migdale). De asemenea, am fost foarte eficienți alături de echipa Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.Încă ceva: am depășit pragul de 20.000 de donatori individuali pe sms, putem mai mult, solidaritatea e foarte importanta, donați 2 euro prin SMS la 8825, dați de veste mai departe! Mulțumim!Care sunt căile prin care puteți ajuta, fie ca sunteți donatori individuali, fie firme, companii, comunități?Donatii in bani în conturile Fundației Pretuieste Viata sau prin paypal.me/pretuiesteviata, sume destinate achizitionarii consumabilelor, echipamentelor medicale sau produselor atat de necesare categoriilor vulnerabile de oameni, medicilor, personalului medical din linia întâi sau instituțiilor medicale/de îngrijire a bolnavilor sau bătrânilor, cei mai slabi în fata virusului, din pacate. Dar banii pot fi folosiți si pentru dotarea spitalelor, a centrelor de carantina, pentru construirea centrelor de triaj, etc.Cont in RON: RO29BRDE445SV95792894450Cont in USD: RO72BRDE445SV95793004450Cont in EUR: RO63BRDE445SV95793184450Beneficiar: Fundația Prețuiește Viața (strada Titu Maiorescu, nr 34H, Voluntari, judetul Ilfov) Banca: BRD Dorobanti (Calea Dorobantilor, nr 135, Bucuresti) Swift: BRDEROBUDonatii in obiecte necesare (produse ce pot fi donate in condiții de siguranță, care vor fi indicate de Fundația Prețuiește Viața de la caz la caz, în funcție de specificul acestora) :Hrana ce nu e ușor perisabila și împachetata corespunzator, cu verificarea termenelor de garanție (de exemplu, biscuiți, napolitane, paste, zahar, etc) Apa potabila CeaiCafea (și cafetiere) Pahare plastic de unica folosință ProsoapeTermometrePilotePernePijamalePapuciKituri de igiena personala continand: periuta, pasta de dinti, sapun, gel de dus, aparat si spuma de ras, pieptene, dezinfectantKituri de curatenie: role de saci menajeri, detergent manual, lighean, galeata cu storcator, coada mop, rezerve mop, matura, faras, dezinfectant pentru suprafete, lavete, hartie igienica, role de prosop de hartiePaturi mobileMateriale de construcții (panouri de aluminiu, mana de lucru) pentru ridicarea centrelor de triajDezinfectantiConsumabile necesare în instituții medicale, costume pentru personalul medical ce întra în contact cu bolnavii, aparatura medicala, etc. Donatii prin sms: Donati 2 euro prin SMS la 8825, fără taxa în rețelele Digi Mobil, Vodafone, Telekom România Mobile, Orange. (sumele de la operatori vor întra în contul nostru după jumătatea lui aprilie, deci încă nu ne putem folosi de ele, dar va urma o perioada grea și vor fi binevenite.) Nu puteți dona din străinătate astfel, alegeți direct contul sau variantele paypal, revolut. Raspanditi mesajul campaniei Pretuieste Viata si facand apel catre cei care se pot implica sa contacteze Fundatia Pretuieste Viata la contact@pretuiesteviata.org, în mesaj privat pe Instagram @andreeamarinromania sau la telefon/WhatsApp 0722251260. Informații zilnic pe Facebook Andreea Marin și Instagram @andreeamarinromania. Fundatia Pretuieste Viata derulează de 12 ani campanii umanitare, pe teme de sanatate, educatie, drepturile omului, advocacy sau pentru un jurnalism de calitate. Intr-o lume in care valorile sunt de prea multe ori inversate,“Pretuieste viata” devine locul care aduce impreuna oamenii dispusi sa cladeasca, sa asculte, sa ofere, sa iubeasca, sa gandeasca in spirit de echipa, sa invete, sa calatoreasca pana departe cu faptele lor.Iti mulțumim! Impreuna capatam putere! Pretuieste viata!Doneaza 2 euro prin SMS la 8825! ❤

Publicată de Andreea Marin pe Joi, 19 martie 2020