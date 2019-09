Andreea Marin, dezvăluiri picante din intimitate. Ce fac ea și iubitul ei când nu îi vede nimeni

Andreea Marin a făcut dezvăluiri picante din intimitate. Vedeta a vorbit, fără perdea, despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de diplomatul Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin (44 de ani), prima jurnalistă din România care a escaladat vârful Kilimanjaro, are o poveste de viață la fel de spectaculoasă precum aventura sa din 2001. După trei mariaje eșuate, fosta prezentatoare de televiziune trăiește acum iubirea la care visa. Vedeta a fost căsătorită prima dată în 1995, pe când avea 21 de ani, cu Cristian Gheorghiță.

Între 2006 și 2013 și-a consumat dragostea alături de Ștefan Bănică Jr., relație în urma căreia o are și o fetiță, pe Violeta, apoi în perioada 2013 – 2017 i-a spus ”DA” lui Tuncay Ozturk. 2019 o găsește pe Andreea mai fericită, alături de diplomatul Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia.

De altfel, fericirea ei din prezent nu se observă doar din postările de pe paginile ei de socializare ori din zâmbetul afișat, mai larg decât de obicei, ci din declarațiile sale. Andreea Marin a făcut mărturisiri neașteptate din intimitate, susținând, printre altele, că ”Ține de partenerul pe care îl ai, nu de vârstă

„Cel mai mult îmi plac la partenerul meu de viaţă bunătatea profundă, inteligenţa, umorul şi eleganţa. Eu cred că ţine ( n.r. plăcerea carnală) ţine de partenerul pe care îl ai, nu de vârstă. După 40 de ani ajungi să te cunoşti mai bine, să ştii ceea ce îţi place, în general. Am o relaţie cu omul care se ascunde în spatele funcţiei de consul, dar recunosc că este diplomat. Dacă nu o să mai fie diplomat, eu tot o să fiu cu el”, a spus fosta vedetă TV pentru cancan.ro.

„Întreaga viaţă noi alergăm după echilibru. Nu ne înţegem pe noi, dar mai ales pe alţii, aşa că nu ştiu cum am vrea să-i schimbăm?! Am o înţelepciune a vârstei şi o linişte s-a aşternut în mine. Am întinerit. Am învăţat să spun «NU». Anjusesem să mă extenuez şi să ajung pe perfuzii din dorinţa de a-i ajuta pe toţi cei care mă solicitau. Cu toate acestea, nu mi-am neglijat relaţiile. Eu am dăruit foarte mult. Unii oameni merită ceea ce le dăruieşti, alţii nu se ridică la nivelul aşteptărilor”, a mai spus Andreea Marin.