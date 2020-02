Andreea Marin, despre problemele cu inima pe care le are de câțiva ani. Ce îi sfătuiește pe oameni

Andreea Marin a vorbit pentru prima oară despre problemele cardiace pe care le are. Vedeta a recunoscut că disconfortul resimțit într-o perioadă anume a fost de ajuns ca să o alarmeze. Ce îi sfătuiește pe oameni și cum a procedat atunci când a simțit că nu mai poate?

Andreea Marin vine în ajutorul oamenilor cu sfaturi, după ce a descoperit că are probleme cardiace. Zâna Surprizelor a mărturisit că a simțit un disconform la nivelul inimii, lucru care a fost un semnal de alarmă serios pentru a ajunge rapid la specialiști. Aceasta a dezvăluit că avea momente de liniște în care simțea că nu mai avea aer, dacă se așeza cu fața în sus. Lucrurile s-au repetat, așa că semnele de întrebare au venit curând.

„Am avut anumite simptome care m-au pus pe gânduri. De pildă, în momentele de liniște, deci după o zi, să zicem, dificilă, când mă așezam în pat, cu fața în sus, simțeam că nu mai am aer. Or, eu sunt o fire sportivă, sunt un om energic, precum mă știți. Aș fi putut să înțeleg o excepție dintr-o zi stresantă, dar când lucrurile s-au repetat, deja mi-am pus întrebări. Nu e deloc comod să simți că respirația ta nu e așa cum trebuie. Am fost la domnul doctor implicat în proiectul de Telemedicină și am purtat un aparat atașat pe corp câteva zile, aparat ce transmitea în centrul de Telemedicină parametrii mei vitali, care erau urmăriți aici”

Andreea Marin (Sursa: libertatea.ro)