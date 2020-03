Andreea Marin, apel disperat pe rețelele de socializare. Fanii au fost avertizați că se va întâmpla asta

Andreea Marin revine în atenția fanilor săi cu un apel disperat de data aceasta. Ce avertizări au primit urmăritorii săi din online? Ce le-a spus fosta prezentatoare de televiziune că se va întâmpla?

Andreea Marin, apel disperat pe rețelele de socializare

Andreea Marin face parte din vedetele care s-au implicat încă din prima zi a stării de urgență de criza sanitară pe care o traversăm. În lupta împotriva coronavirusului s-au alăturat și Andra, care a donat 20.000 de euro, Gigi Becali, care a donat 100.000 de euro, familia Borcea, soții Munteanu, dar și alte persoane care au decis să rămână anonime. Zâna Surprizelor nu a stat pe gânduri, s-a echipat și a fost alături și fizic de cei care au nevoie. Azi, aceasta le-a mărturisit fanilor săi starea donațiilor. Se pare că numărul oamenilor care au inimă bună și posibilități pentru a da mai departe este în creștere pe zi ce trece. Fosta prezentatoare le-a mai amintit încă o dată cât de important este orice mic ajutor, așa că le-a pus la dispoziție din nou conturile unde pot dona 2 euro către Fundația Prețuiește Viața.

„Bună dimineața, prețuiește viața! În zorii fiecărei zile, deschid cu emoție telefonul sa vad câte donatii au mai sosit… Va mulțumesc, oameni buni! Și cum nevoia in toate colturile tarii creste, va rog sa ținem pasul și sa continuam sa donam! E un gest la îndemâna noastră dacă suntem în România: 2 euro donați prin sms la 8825. Cum ati folosi mai înțelept 2 euro decât pentru o șansa la viata?”

Andreea Marin

Conturile pentru donații

Fundației Pretuieste Viata :

Cont in RON: RO29BRDE445SV95792894450

Cont in USD: RO72BRDE445SV95793004450

Cont in EUR: RO63BRDE445SV95793184450

Beneficiar: Fundația Prețuiește Viața (strada Titu Maiorescu, nr 34H, Voluntari, judetul Ilfov)

Banca: BRD Dorobanti (Calea Dorobantilor, nr 135, Bucuresti)

Swift: BRDEROBU