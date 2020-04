Andreea Marin, apel disperat către Klaus Iohannis. Mesaj dur pentru Violeta Alexandru, ministrul Muncii

Îndrăgita prezentatoare de televiziune, Andreea Marin, lansează un atac furibund la adresa ministrului Muncii, Violeta Alexandru. De replică nu scapă nici președintele Klaus Iohannis. Motivul pentru care a luat foc „Zâna Surprizelor“, în cele ce urmează.

Andreea Marin, în calitate de Preşedinte al Fundaţiei Preţuieste Viaţa, a luat pur și simplu foc atunci când a auzit mesajul ministrului Muncii, Violeta Alexandru, în care spunea că aportul entităților neguvernamentale, a fost „firav“.

Într-o postare de proporții, și plină de reproș, vedeta critică „indolența și ignoranța“ cu care se afișează șefa Muncii. De dojană nu scapă nici primul om în stat, Klaus Iohannis, cu care se pare că are ceva de împărțit, și pe care își permite să il corecteze cu ironie: ONG-urilor, nu „oNEgeurilor“ domnule președinte Klaus Iohannis.

Andreea Marin a simțit să dea replica (apelând la date și acțiuni concrete) ministrului Muncii, care a declarat că „din păcate, ajutorul din comunitate, inclusiv prin aportul entităților neguvernamentale, a fost firav“.

Redăm mesajul integral postat de Andreea Marin

„Iată de unde a pornit nevoia de cuantificare a sprijinului ONG-urilor (nu «oNEgeurilor» domnule președinte Klaus Iohannis) in aceasta perioada de criza: de la declarația unui membru al Guvernului, doamna ministru al muncii, Violeta Alexandru, nu scăpată din graba, ci scrisa negru pe alb pe pagina sa de facebook, gândită, asumată. Suna astfel: «Din păcate, ajutorul din comunitate, inclusiv prin aportul entităților neguvernamentale, a fost firav. Am văzut puține comunități mobilizate, punând laolaltă resurse și dorință de a lupta împreună (…) Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: până în acest punct, Guvernul, alături de Președintele Iohannis, au gestionat singuri criza».

Cu alte cuvinte, deși de 2 luni atat de mulți dintre noi punem umarul, atentie, FARA A FI OBLIGAȚI DE O FUNCȚIE ÎN STAT, FARA A FI PLĂTIȚI, PENTRU CA SUNTEM VOLUNTARI, deși ziua noastră de munca înseamnă 14-16 ore, voit, asumat, deși nu mai contează ca e weekend, ca nu avem timp de familii, de copiii noștri cât am putea și ca ne-am lăsat deoparte propria munca ce ne aducea un venit necesar traiului de zi cu zi (la minister, salariul merge, nu-i asa?), totuși… nu ne vedeti, doamna ministru. Efortul nostru vi se pare… «firav». Atunci, sa va ajutam sa vedeți puțin mai bine. Desigur, daca aveți timp sa citiți. Știi ce va propun? Sa renunțați la o postare pe Facebook și sa dedicați acel timp citirii celor de mai jos. #NUfirav se poate numi initiativa corelarii informațiilor adunate de Asociatia pentru Relatii Comunitare de la mai bine de 80 de ONG-uri cu care colaborează și printre care se numără Fundația Prețuiește Viața (dar sunt multe alte organizații, firme, persoane care au ajutat la nivel individual în tara pe care nu le-ați observat, doamna ministru) și va invit sa vedem cam cât de «firav» am ajutat noi statul în aceasta perioadă. Căci cât ne-a ajutat statul pe noi, am văzut deja. Cat a știut sa ne ofere informații de baza cerute de noi ca să putem tot noi sprijini, am văzut, de asemenea (va amintiți scrisoarea mea deschisa rămasă pana azi fără răspuns, adresata miniștrilor sănătății și afacerilor interne, nu puteați sa o fi ratat, preluata fiind de întreaga presa, nu-i asa?). De asemenea, am văzut deja și de cât «respect» se bucura efortul nostru, și de cata «unitate» sunt în stare oficialitățile, începând cu președintele României, domnul Klaus Iohannis și secretarul de stat, domnul Raed Arafat, când la lansarea spitalului destinat bolnavilor Covid, construit în 19 zile de către societatea civila, au preferat sa meargă separat de noi, cu presa și televiziunile alături, sa nu-i incomodam apărând la tv pe lângă domniile lor cumva, ca și cum… pentru a apărea în presa punem noi suflet și munca, nu ca să lasam ceva bun în urma și ca să ajutam tot statul, sufocat de atâtea responsabilitati. În 7500 de metri pătrați, cât are spitalul cel nou, nu a fost loc la deschidere și de cei care au strâns rândurile și au pus umărul la finalizarea lui, voluntari, donatori, oameni cu initiativa și rezultate concrete. Nu am fost mulți si am venit și noi, dar mai târziu, a fost mare grija sa nu cumva sa ne intersectam. (Cine știe ce mai spune Marin cu gura ei sloboda, nu e mai bine sa nu riscam?) Lăsați, ca de data asta a spus-o mai aspru și mai bine Melania Medeleanu pe facebook-ul ei, felicitări pentru franchețe «firavei» voluntare de «oNEge»). Asadar, iată rezultatul analizei facuta de Asociația pentru Relații Comunitare, făcută în urma raportării a 82 de organizatii care au adunat și au donat in aceasta perioada (dar la nivelul tarii sunt mult mai multe, nu uitați): «sectorul nonguvernamental a dotat spitalele cu echipamente și aparatură în valoare de 14 milioane de euro și a sprijinit mii de persoane vulnerabile în toate județele. Peste 140 de unități medicale au primit sprijinul organizațiilor nonguvernamentale Peste 80 de ONG-uri au cumpărat echipamente de protecție și aparatură medicală în valoare de 13,95 milioane de euro» Comunicatul ARC este semnat și de Fundația Prețuiește Viața (campania noastră a depășit 900.000 euro în ajutoare oferite către 32 de orase din tara și localitățile din jurul lor, precum și sprijinind cu materiale de protecție personalul medical din 24 de spitale, pana acum, va invit sa urmăriți și un scurt video edificator aici https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3481276565233252&id=167830626577879). «Nu mai au măști mai deloc». Au început sa le sterilizeze». «Arad ar putea fi Suceava, în câteva zile». «Avem o lampă cu ultraviolete pe toată secția pe care o mutăm pe rând». Așa arată cele mai multe mesaje pe care organizațiile nonguvernamentale le-au primit, de la începutul pandemiei COVID-19. În vreme ce autoritățile publice ne asigurau că unitățile medicale sunt pregătite, organizațiile pregăteau primele transporturi de donații către unitățile medicale. Multe din ONG-uri au pornit noi campanii sau au modificat programele pe care le aveau în derulare, pentru a strânge fonduri pentru protejarea comunităților. Astfel, cele peste 80 organizații care au răspuns chestionarului realizat de Asociația pentru Relații Comunitare au reușit, în șapte săptămâni, să cumpere echipamente și aparatură medicală în valoare de peste 13,95 milioane euro. Suma provine din calculul făcut de Asociația pentru Relații Comunitare și are la bază datele comunicate de respectivele organizații. Sunt alte zeci de organizații în România care au acționat în această criză, venind în ajutorul medicilor și al spitalelor, a căror contribuție nu se regăsește în aceste cifre, dar care au avut un impact important în nenumărate comunități afectate de pandemie. De asemenea, merită menționat rolul esențial pe care o mulțime de alte organizații îl au în sprijinirea grupurilor vulnerabile și care fac tot ce e posibil pentru a-și îndeplini misiunea și pentru a sprijini în continuare beneficiarii, în ciuda contextului în care ne aflăm. Numerele ne arată impactul pe care sectorul îl are în cazul acestei crize, cât și dorința oamenilor de a se implica, prin donațiile pe care le-au făcut. Donatorii au încredere în capacitatea noastră de a găsi soluții, iar companiile văd în noi un partener care poate produce schimbare la nivel local și național. Suma strânsă de organizații: 14 milioane euro Suma cheltuită pe aparatură și echipamente: 13,95 milioane euro Ventilatoare: 116 Aparate de testare: 21 Teste PCR: 30.793 Monitoare: 72 Peste 60.000 aparate medicale (injectomate, panouri, pulsoximetre, tuneluri decontaminare, lămpi sterilizare, defribilator etc.) Consumabile medicale: aprox 81.000 Combinezoane: peste 41.500 Măști chirurgicale: peste 1,5 milioane Măști cu filtru: 455.000 Protecții ochi (viziere și ochelari): 66.000 Mănuși: aprox. 875.000 Dezinfectant: 137.000 litri 28 containere Alte echipamente de protecție: peste 60.000 (botoși, bonete, cearșafuri, costume de unică folosință etc.) Zeci de tone de produse alimentare și de igienă pentru personalul medical, pacienți, persoane carantinate, izolate, vârstnici, persoane din centre sociale etc. Sprijinul organizațiilor a ajuns în toate județele țării Cu ajutorul societății civile, a crescut capacitatea de testare în puncte vulnerabile ca Iași, Nădlac, Deva sau Timișoara; cu ajutorul organizațiilor, peste 30.000 teste PCR au ajuns în spitale (numărul este egal cu testele făcute de stat în toată luna martie). De asemenea, crește capacitatea de tratare a pacienților cu COVID-19 prin ridicarea de spitale modulare. Ca eforturile tuturor să aibă un impact cât mai mare și să acoperim cât mai multe nevoi urgente, este nevoie de o colaborare profesionistă, de la egal la egal, între stat și societatea civilă. Societatea civilă, în baza relațiilor de încredere și a bunei cunoașteri a comunității, a reușit să se implice rapid, semnificativ și să ofere răgaz statului să intervină la nivel național. De aceea, organizațiile semnatare cer autorităților să: Să coopereze cât mai transparent cu sectorul nonguvernamental; Să comunice nevoile spitalelor-suport și nevoile unităților medicale care au un risc ridicat de infectare (centrele psihiatrice, puncte de dializă, oncologice etc.) astfel încât ONG-urile și autoritățile statului să-și coordoneze eforturile, fără să le dubleze; Sprijin în procesul de achiziții (logistică, sprijin diplomatic). Împreună, putem comanda mai multe echipamente, la preț mai mic, de la un singur producător

Să ușureze traversarea granițelor pentru comenzile medicale făcute de ONG-uri din spațiul UE și extra-comunitar

Să recunoască impactul pe care societatea civilă l-a avut în această perioadă;

Să adopte un pachet de măsuri care să sprijine organizațiile nonguvernamentale afectate de pandemie, pe modelul suportului oferit IMM-urilor

Datele prezentate în comunicat se bazează pe răspunsurile și comunicările publice ale peste 80 de organizații: Asociatia 13 Cu Atitudine , Asociatia Act for Tomorrow, Asociatia Adventure Life, Asociatia Casa Share, Asociatia CERT-Transilvania, Asociatia Change for Change, Asociatia COpii pentru Viitor, ASOCIATIA DARUIESTE ARIPI, Asociatia Divers, Asociatia E-civis, Asociatia Educalise, Asociatia Happy Minds prin depreHUB, Asociatia Hercules, Asociatia Inima Copiilor, Asociatia Maini Intinse, Asociatia Manute Pricepute, Asociatia Nord, Asociatia One Source Timisoara, Asociatia Platforma Reset, Asociatia Rotary Club Castrum Deva, Asociatia Transilvania pentru promovarea bolnavilor psihici, Asociatia TRIADA, Asociatia Umanitara «Dreptul la viata» Huedin, Asociatia Umanitara Sabina, Asociatia VERDE URBAN, Asociatia Zi de BINE, Asociația «Maria Holtzhauser», Asociația «Salvează o inimă», Asociația Aradul Civic, Asociația Declic, Asociația Farmecul Vietii Asociația Județeană Babywearing Botoșani – Împreună pentru personalul medical din Botoșani, Asociația Nike de dezvoltare și ajutorare, Asociația pentru Relații Comunitare, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ, Asociația SOLIDARIS, Asociația Unda Verde, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție – VeDem Just, Beard Brothers, Cetatea Voluntarilor, Crucea rosie, Dăruiește Viață, Fundatia Comunitara Bacau, Fundatia Comunitara Banatul Montan, Fundatia Comunitara Brasov, Fundația Comunitară București, Fundatia Comunitara Buzau, Fundatia Comunitara Cluj, Fundatia Comunitara Galati, Fundatia Comunitara Mures, Fundatia Comunitara Oradea, Fundatia Comunitara Prahova, Fundatia Comunitara Sibiu, Fundatia Comunitara Valcea, Fundatia Conservation Carpathia, fundatia Light into Europe, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald, Fundatia pentru Parteneriat, Fundatia Terre des hommes, Fundatia UBB, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc, Fundaţia Comunitară Iaşi, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Funky Citizens, Impreuna Ajutam Vatra Dornei, JCI Targu-Mures, MagiCAMP, Mixideashub SRL, Părinte Implicat-Grup de inițiativă, Politehnica Timisoara, Pretuieste Viața, Salvati Copiii Romania, Un Singur Cluj, ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila,VIVID NEAMT.

Mulțumesc cu tot sufletul fiecărui voluntar, donator, om ce a pus în slujba acestei cauze timp, efort, creativitate! Să fim sănătoși, să ducem munca noastră mai departe!“, a scris vedeta TV pe pagina sa de Facebook.