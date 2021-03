Andreea Marin a recunoscut: de ce a renunțat, de fapt, la emisiunea ‘Surprize, surprize’

Andreea Marin a recunoscut care a fost motivul pentru care a plecat de la cârma emisiunii „Surprize, surprize”. Din ce cauză a renunțat la show-ul care a făcut-o cunoscută și care i-a fost rampă de lansare în televiziune?

Mulți s-au întrebat care a fost adevăratul motiv pentru care Andreea Marin a plecat de la cârma emisiunii „Surprize, Surprize”. Cei mai mulți dintre români abia așteptau să înceapă show-ul, dar mai ales credeau că proiectul i se potrivește de minune vedetei de televiziune.

Emisiunea de pe TVR1 a fost urmărită de milioane de români din țară, dar și de peste hotare începând cu 1999, iar gazda a revenit în casele tuturor cu noi și noi povești timp de opt ani. Motivul pentru care a hotărât să plece din acest scenariu a fost reprezentat de apariția fiicei sale pe lume, moment în care a ales să fie 100% prezentă în viața micuței și implicată în creșterea și educației Violetei. Cunoscuta vedetă și-a dorit foarte mult să aibă un copil, iar când a aflat că este însărcinată a decis să lase orice alt proiect în detrimentul familiei.

Bruneta s-a căsătorit cu Ștefan Bănică Jr. în anul 2006, iar în decembrie 2007 s-a născut Ana Violeta. Cei doi au mers pe drumuri separate după șapte ani de când și-au jurat iubire. „Infidelitatea nu e un motiv suficient pentru un divorţ.

Sunt alte lucruri mult mai grave: agresivitatea în viaţa de cuplu, răspunsul violent, reacţii necontrolate în faţa copilului, astea nu trebuie tolerate, din respect pentru tine, dar mai ales pentru că ai un omuleţ alături. Nu aş putea suporta ca fiicei mele să îi arunce cineva o palmă, cu sau fără motiv. Mi-aş reproşa ca părinte că am suportat la rândul meu”, a fost mărturia fostei prezentatoare.

„Eu am decis să renunț la «Surprize, Surprize» din cauza sarcinii. Fetița era în burtica destul de mare. Emisiunea ar fi continuat dacă aş fi acceptat, dar așteptasem atât de mult acest copil, încât am decis să fiu mama full time. Am dus misiunea mea ca prezentator al unui program greu de televiziune, dar și de director al programului până în luna a opta. Abia mai urcam scările acelea de la emisiune. Am născut-o cu o săptămână înainte de termen pentru că prin decembrie am dansat de bucurie. Ar fi trebuit să se nască chiar de ziua mea. A fost o mare bucurie şi este până azi…”

Andreea Marin