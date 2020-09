Andreea Mantea revine la Kanal D! În ce emisiune o vor putea urmări telespectatorii

Fanii Andreei Mantea sunt în extaz! Cunoscuta prezentatoare de televiziune revine pe micile ecrane mai devreme decât s-ar fi așteptat cei care o iubesc. Mai mult decât atât, bruneta revine la postul turcesc pentru care lucrează de o bună vreme. Ce emsiunea va prezenta de data aceasta?

Andreea Mantea revine în atenția telespectatorilor cu un nou reality show ce va purta numele „Trăiri alături de Andreea Mantea”. Emisiunea va scoate la suprafață povești emoționante, stări complexe și oameni care mai de care mai liberi în a-și mărturisi întâmplările de zi cu zi. Fie că se află acasă, în preajma altor membri din familie sau într-un grup de prieteni, românii pot împărtăși cu o țară întreagă ce-i apasă. Show-ul oferă tuturor ocazia să-și deschidă sufletul și cu ajutorul acestora să le ofere altora lecții pe care ei le-au primit de la viață.

Emisiunea urmează să fie difuzată începând cu 5 octormbrie, în fiecare luni, de la 23:00, la Kanal D. După o vacanță bine meritată, Mantea vine cu emoții uriașe în cadrul unui proiect extrem de sensibil și plin de trăire. Prezentatoarea de televiziune a susținut că nu degeaba show-ul conține și numele ei, pentru că în platou îi va fi alături și David, cel mai important om din viața sa. Prin acest detaliu, le dă având românilor care doresc să își descrie experiențele și poveștile de viață personale.