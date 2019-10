Andreea Mantea, probleme grave cu tenul. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei de la Puterea Dragostei

Andreea Mantea trece prin clipe de coșmar, după ce a remarcat că tenul ei arată într-un mod îngrozitor. E o problemă a pielii prin care nicio femeie nu și-ar dori să treacă, cu atât mai puțin vedeta de la Kanal D. Prezentatoarea de la emisiunea Puterea Dragostei are probleme grave și a făcut publice și câteva imagini cu modul în care a ajuns să arate.

Vedeta de la Kanal D suferă de probleme grave ale tenului, pentru că avut de-a face cu o erupție a pielii. Andreei Mantea se confruntă cu criză de acnee, pe care aceasta povestește că a remarcat-o de curând și a început să ia măsuri. Prezentatoarea TV mai mărturisea și-n trecut că a mai avut de-a face cu așa ceva, dar de obicei tenul ei și-a revenit în mod miraculos, datorită procedurilor de îngrijire pe care le-a urmat.

Andreea Mantea a avut parte de clipe cu adevărat horror, pentru că într-o bună zi vedeta TV s-a trezit cu fața invadată de acnee, având chiar suficient curaj să le împărtășească asta fanilor săi de pe rețelele sociale. Se transformase complet în acea perioadă și întregul episod al tenului său problematic a ținut ceva timp, pe parcursul a câteva luni de zile.

Nu numai atât, pentru că Andreea Mantea ajunsese atât de disperată din cauza problemelor de piele, încât credea că doar Dumnezeu o mai poate salva din calea acestui necaz. De aceea, prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei începuse chiar să se dea cu mir sfințit pe ten, crezând că va învinge acneea.

”Mă număr printre pesoanele care au avut, au și sper din tot sufletul să nu aibă, pe viitor, probleme cu acneea. A fost o perioadă foarte grea când am avut niște probleme hormonale și din cauza aceasta mi s-a umplut efectiv fața de coșuri. Coșuri imense, dureroase, care mă mâncau, pe care îmi doream enorm să le rup, să le storc, să le ard, să le tai… orice, doar să scap de ele.

A fost o perioadă cruntă din viața mea. Am încercat de la toți doctorii dermatologi până la tot felul de tratamente naturiste. Am ajuns să-mi dau și cu mir pe față. Nu că e un lucru rău, dar pur și simplu am ajuns să mă gândesc că poate există și o astfel de posibilitate…

Mă gândeam că nu sunt cășuri, că este imposibil să existe așa ceva pe fața mea. De curând au început să-mi apară aceste coșulețe, nu cele imense și nu cu aceeași intensitate și mărime.

Rugam producătorii să-mi ia cadre de la distanță, cât mai largi, să nu se vadă de aproape. Cei care erau pe lângă mine se uitau puțin cu scârbă, mă arătau cu degetul – ce are asta pe față?”, mărturisea Andreea Mantea, pe rețelele sociale.