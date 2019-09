Andreea Mantea a făcut anunțul, la Puterea Dragostei. Cine a câștigat 1.500 de euro

Andreea Mantea a anunțat cine este câștigătorul galei din 29 septembrie. Concurenții râd cu un ochi și plâng cu altul, pentru că lângă câștigător s-a aflat și cel care va părăsi casa iubirii. Cine a plecat de la Puterea Dragostei și care a fost norocosul care a pus mâna pe premiul de 1.500 de euro?

Gala din 29 septembrie și-a găsit câștigătorul! Andreea Mantea a anunțat cine va pune mâna pe marele premiu săptămânal de 1.500 de euro și cine va pleca acasă și va aștepta să fie votat de public pentru a putea reveni în competiție. Se pare că Bia și Vlad au fost cei mai puțini plăcuți de cei de acasă, iar Bogdan Mocanu și Andreea Pirui au fost cei doi care au primit cele mai multe voturi, semn că vor fi liderii pe fiecare locuință, cea din urmă câștigând titulatura de favorit al telespectatorilor.

„Favoritul din această săptămână, cel care își va proteja casa, liderul suprem în casa Puterea dragostei este Andreea”, a spus Andreea Mantea, mai apoi a avertizat-o pe Pirui că nu dorește ca această săptămână să fie plină de dezmăț.

Din păcate, Vlad a părăsit competiția iubirii și a pierdut, pentru un moment, șansa de a-și face o relație cu Deea, cea pe care o place. Amintim că tânărul a concurat o scurtă vreme cu Baxter pentru atenția frumoasei brunete.

„Chiar dacă nu am cunoscut o persoană, am câștigat mai multă încredere în mine. Am cunoscut și prieteni. Deea, scuze că nu am știut, că am fost naiv și nu am făcut mai mulți pași spre tine. Sper să nu te grăbești și să nu faci pași prea rapid către Baxter. Căci graba strică treaba. El chiar te place și v-aș vedea împreună, v-ar sta foarte bine împreună”

Vlad