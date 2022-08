Andreea Esca, înjurătură în direct. Toţi au auzit ce a spus, gafa uriaşă făcută de prezentatoarea de la Pro TV

Andreea Esca este una dintre cele mai iubite prezentatoarea TV din România. Apare de aproape 30 de ani pe micile ecrane, prezentând știrile Pro Tv, iar în tot acest timp s-a întâlnit cu situații mai puțin plăcute, însă de care astăzi își aduce aminte cu plăcere.

Andreea Esca își aduce aminte astăzi de acele momente, însă într-un mod ironic. Aceasta reține una dintre cele mai mari gafe pe care le-a făcut vreodată în cei 30 de ani de carieră, dar a găsit imediat o soluție pentru a ieși din încurcătură.

”Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Nu erau persoane publice și nu știam cum arată oamenii respectivi. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată. Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut”, a spus Andreea Esca.