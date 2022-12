Andreea Drăgoi, sportiva din România care i-a cucerit pe jurnaliștii de la The Sun. „De la vârsta de 6 ani, muncesc din greu” – GALERIE FOTO

Andreea Drăgoi a fost remarcată de jurnaliștii de la tabloidul The Sun. S-a născut în România, a concurat la CSA Steaua, dar acum este legitimată la clubul Universității din San Jose. Englezii au numit-o „noua Olivia Dunne”, după ce anul acesta a fost desemnată Miss California US Nation 2022.

Andreea Drăgoi, fostă sportivă la CSA Steaua, interviu în The Sun

Andreea Drăgoi i-a cucerit pe jurnaliștii de la The Sun. Are doar 20 de ani, dar este considerată o vedetă în devenire. Până la comparația cu Olivia Dunne, gimnasta care are șase milioane de urmăritori pe Tik Tok și câștigă 31.000 de dolari pentru fiecare postare pe rețelele sociale, a fost doar un pas. Andreea Drăgoi a început sportul în România și a fost legitimată la CSA Steaua. Pe site-ul clubului există încă o fotografie de la Festivalului Olimpic al Tineretului European, unde a reușit să se califice în finală la 400 metri mixt. Avea atunci doar 15 ani.

„După-amiază, sportiva noastră a înotat în finală, obținând locul al optulea, cu timpul de 5:01:14. Proba de 400 metri mixt presupune o complexitate deosebită, sportivii înotând în toate cele patru stiluri admise (spate, bras, fluture și liber”, se spune pe site-ul clubului.

Acum concurează în SUA și este legitimată la clubul Universității din San Jose. În paralel cu înotul plănuiește și o carieră în modelling și a fost desemnată Miss California US Nation 2022.

„De la vârsta de 6 ani, muncesc din greu pentru a-mi atinge toate obiectivele și pentru a-mi transforma toate visurile în realitate. Am fost un copil activ, cu multă energie, așa că mama m-a înscris la multe activități, lecții de înot, de modelling, de balet și dans. După mulți ani de antrenamente grele, cu suișuri și coborâșuri, sunt recunoscătoare că nu am renunțat la înot. Asta m-a făcut omul de astăzi. O persoană puternică, ambițioasă, o femeie încrezătoare că poate depăși toate obstacolele pe care le întâlnește”, a declarat Andreea Drăgoi, potrivit The Sun.

Andreea Drăgoi studiază în SUA kinetoterapia, managementul sportiv și psihologia. Tânăra din România are deja aproape 50.000 de fani doar pe Instagram.