Soțul Andreei Bănică nu se uită la bani când vine vorba de mașină. Cât costă bolidul cu care s-a afișat Lucian Mitrea prin oraș

Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică, a dezvoltat o pasiune pentru automobile, astfel că nu se uită la bani când vine vorba de acest domeniu. Cât costă mașina cu care s-a afișat partenerul artistei de muzică ușoară prin oraș?

Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică nu se uită la bani când vine vorba de mașină

Andreea Bănică este una dintre cele mai longevive și mai de succes soliste din România, cu o carieră care se întinde pe aproximativ două decenii. S-a lansat în muzică cu trupa Exotic, urmată de Blondy, rămânând, în final, în atenția publicului prin cariera solo. Caz unic, poate, în showbizul românesc, cântăreața iubește din liceu același bărbat, căruia i-a dăruit doi copii, Lucian Mitrea.

Cei doi le-au construit împreună pe toate, astfel că astăzi, după multă muncă, își pot permite să își facă toate plăcerile. Dovadă sunt chiar imaginile surprinse de fotoreporterii Spynews, care dovedesc că Lucian își trăiește viața la un nivel înalt. Zilele precedente, soțul Andreei a ieșit, la ceas de seară, să ia masa în oraș alături de câțiva prieteni. Bărbatul a poposit câteva zeci de minute într-un local luxos din București, s-a delectat cu preparate fine, apoi a decis să plece acasă.

Cât costă bolidul cu care solistul artistei s-a afișat în oraș?

Lucian a ieșit din restaurant, apoi, precaut, s-a asigurat că poate intra în siguranță în bolidul său și s-a făcut nevăzut. Punctul culminant al serii a fost momentul în care a ieșit din local, căci atunci a atras cu adevărat toate privirile, îndreptându-se spre bolidul său ce costă cât o vilă într-o zonă bună din București, anume 80.000 de euro.

În anul 2017, familia Bănică deținea un bolid de 250.000 de euro. „Am descoprit BMW M4 GTS şi ne-a fascinat. Am dorit şi noi un exemplar special. Am aflat de BMW M4 DTM Champion Edition imediat după lansare şi am luat legătura cu prietenii noştri de la MHS Motors. Am descoperit că banii nu sunt suficienţi pentru a cumpăra un astfel de model, e nevoie şi de puţin noroc. Maşina a fost o surpriză pentru soţul meu şi va rămâne în familie, cadou pentru noul nostru băiat, Noah”, declara Andreea Bănică la acea vreme.