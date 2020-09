Andreea Bănică, într-un scandal de proporții din cauza fiicei sale. Ce s-a întâmplat după ce nu a trimis-o la școală

Andreea Bănică s-a trezit într-un scandal imens pe nepusă masă. Cunoscuta cântăreață a încins spiritele pe rețelele de socializare după un simplu mesaj pe Instagram care o avea în prim-plan pe fiica sa. Ce s-a întâmplat și de ce i-a revoltat pe mare parte din fanii ei?

Fosta prezentatoare a emisiunii Bravo, ai stil a intrat serios în gura fanilor, iar mesajul ei recent de pe rețelele de socializare a devenit rapid subiect aspru dezbătut. Andreea i-a înștiințat pe fani că a luat decizia de a nu-și trimite fiica la școală, iar pentru aceste vremuri cea mai bună opțiune a fost sistemul online. Din păcate, rândurile scrise au trezit o adevărată revoltă din partea multora din cei care o urmăresc în mediul online. „Mda, când ai bani, spiritul civic înflorește văzând cu ochii!!! Multă sănătate și celor care sunt nevoiți să-și trimită copiii la școală (care, culmea, este obligatorie pentru muritorii de rând)”, a fost unul dintre comentariile care a dat startul unui „război” în online.

Oamenii au susținut scenariul în care mulți dintre părinți lucrează multe ore pe zi și nu-și pot supraveghea copiii în cazul în care ar putea să le ofere varianta școlii de acasă. „Eu, de exemplu, dacă vreau să facă ore de acasă nu pot pentru că toți colegii merg la școală și nu are cu cine face. Școlile private cred că îți dau dreptul să alegi”, a spus o altă doamnă. Andreea nu a rămas indiferentă și a dat replici pentru cei care au înțeles mesajul său eronat. „Ei, la unii totul se rezumă la bani!!! Ce să le ceri, spui? Ce pretenții să ai la răspunsuri? Vezi doar frustrări și neajunsuri de care nu sunt eu de vină, pup”.

„Am decis să nu îmi trimit prințesa la școală în sistemul hibrid pentru care optasem! Am un sentiment ciudat… trăim vremuri pe care nu îmi imaginam vreodată că le vom trăi. Prefer să facă școală de acasă, online, pentru că i se permite acest lucru. Îmi doresc să scăpăm mai repede de acest virus COVID-19, care ne pândește pe toți, care se răspândește atât de repede, și care pentru unii dintre noi este letal. Vreau să am grijă de familia mea, de bunicii în vârstă (bolnavi), de noi, care ne îngrijim copiii. Ei au nevoie de noi sănătoși și în putere! Mai e și faptul că am un spirit civic dezvoltat care nu îmi dă pace. Poate că cei care citesc mesajul meu iau aminte și vor lua măsuri și ei la rândul lor”

Andreea Bănică