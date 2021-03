Andreea Bănică, dezgustată după ce a fost la supermarket. Ce a găsit în alimentele cumpărate

Andreea Bănică a expus fanilor un episod destul de neplăcut. Ce a găsit artista în alimentele cumpărate recent de la un supermarket? Vedeta a încercat astfel să-i avertizeze cel puțin pe românii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică, detalii despre un episod nefericit. Ce s-a întâmplat după ce a fost la supermarket?

Andreea Bănică a avut parte de o surpriză neplăcută după ce s-a întors de la cumpărături. Deși a crezut că e o simplă vizită la supermarket, nu a fost așa. Vedeta a observat dezgustată totul chiar când se pregătea să gătească pentru cei doi copii și soțul său.

Artista a făcut totul public și i-a atenționat astfel pe românii care o urmăresc să fie cu ochii pe detalii. Mai exact, blondina a fost scoasă din sărite când a observat caserola cu pulpe de pui stricate. Faptul că a dat peste carnea stricată i-a creat un discomfort imens, pentru că oricum solista nu adoră să pună mâna pe carne, dar o face de dragul celor iubiți.

„După ce am desfăcut acea caserolă cu carne stricată, mi-am stricat ziua. Vă spun un secret, nu suport să pun mâna pe carne crudă. Am făcut-o de dragul familiei pentru că trebuie să le gătesc. Astăzi mi s-a întors stomacul pe dos!”, a spus Andreea Bănică, într-un story, pe contul ei de Instagram.

De asemenea, a menționat că nu este pentru prima dată când are o astfel de experiență, trâgnd un semnal de alarmă în fața internauților. Deși ar putea să lase această treabă în dreptul unei angajate, Andreea își face mereu timp să se ocupe de familie și să le gătească micuților exact ce le place.

Cu ce se laudă că a gătit?

Recent, cunoscuta cântăreață se lăuda pe rețelele de socializare că a făcut sarmale, un preparat pe care acum nu multe doamne se încumetă să-l facă. „Dupa ce i-am gatit tot anul, desi el nu recunoaste, 🤣 l-am dat gata pe Lucian cu sarmalele mele de data asta.

Am facut pentru prima data in viata mea sarmale singura, dupa indicatiile soacrei, bineinteles, sa iasa ca la mama acasa. Am mai incurcat eu una alta, nu se putea sa fie totul perfect din prima, dar tot am incredere ca o sa va placa! 😍 Va astept pe Youtube sa vedeti tot filmuletul si sa imi spuneti apoi voi dupa ce reteta le faceti! 💋”, a fost mesajul Andreei Bănică de pe pagina sa oficială de facebook.com.