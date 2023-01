Andreea Bălan şi Jean Gavril, ceartă la America Express. Cei doi şi-au spus cuvinte grele: „Ea e rea şi competitivă”

Replici acide între Andreea Bălan și Jean Gavril! Concurenții au devenit din ce în ce mai competitivi, iar acum două dintre perechi aproape au ajuns la cuțite. Artiștii și-au spus cuvinte grele chiar în timpul show-ului. Mai exact, cei doi au reacționat într-un mod neașteptat după ce Irina Fodor a anunțat care sunt echipele care vor merge în curs pentru ultima șansă din proiectul ,,America Express” – Drumul Aurului.

Jean Gavril și Andreea Bălan au ajuns să își arunce cuvinte grele în timpul emisiunii de aventură. Cei doi artiști și-au surprins fanii cu o atitudine neașteptată în momentul în care Irina Fodor a anunțat echipele care merg în cursa pentru ultima șansă de la ,,America Express” – Drumul Aurului.

Astfel, ediția din 18 ianuarie a fost una cu scântei și pentru concurenții din jur. Soția lui Răzvan Fodor a anunțat că frații Gravril, Pufeh și Bruja sunt puse să aleagă o a treia echipă care să intre la eliminare. Tensiunile și-au spus de aici cuvântul pentru că replicile tăioase nu au întârziat să apară între concurenții reality show-ului.

Bărbatul a votat echipa Andre pentru a face parte din cursa pentru ultima șansă, moment în care concurenții au început să dea cărțile pe față. Jean Gavril a subliniat că nu i-a fost ușor să ia o astfel de decizie, dar el a considerat să judece astfel lucrurile.

De asemenea, cel din urmă a mai mărturisit că a fost declarat dușman și cel mai puternic competitor al Andreei Bălan. În schimb, vedeta a menționat că nu are nimic cu ea și chiar vrea să afle cu ce a supărat-o sau deranjat-o în acest joc.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman.

Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă. (…) Vrea să ia numai locul 1. Mi-am dat seama că e rea şi competitivă de la Dancing on Ice pentru că aştepta să se accidenteze cineva ca să între ea în emisiune pentru că era rezervă”, a spus Jean Gavril.

„Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză”, l-a întrebat Andreea Bălan. „Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios.”, a mai adăugat artista.