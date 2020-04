Andreea Bălan se axează acum pe creșterea fetițelor sale, Ella și Clara și își dedică tot timpul numai lor. De altfel, vedeta a mărturisit că de mică își dorea să aibă doi copii și că, în final și-a văzut visul cu ochii.

Andreea Bălan rupe tăcerea, după scandalurile cu Burcea. “Era un tată model, dar acum…”

Andreea Bălan a postat un mesaj pe pagina de Facebook unde își exprimă fericirea de a fi mamă a două fetițe superbe. ”Dragostea de mamă este infinită”, spune aceasta, printre altele, iar fanii i-au răsplătit postarea cu multe mesaje și mii de aprecieri.

Cu toate că mesajele au fost pozitive, în marea lor majoritate, au existat și voci pe Internet care au au criticat-o spunându-i că este ”mamă de ocazie”, iar George Burcea – un tată model.

”Nu l-am denigrat deloc”

”De parcă copii i-ai facut singură, asa vorbești. Păcat ca l-ai denigrat pe tatăl copiilor tai pe la toate televiziunile .Nu merita, era un tată model, iar tu o mamă de ocazie. Lumea vede ce trebuie sa vadă, nu ce arăți tu.”, i-a scris o internaută pe Facebook.

Andreea Bălan i-a răspuns imediat internautei, dezvăluind ce se întâmplă cu George Burcea.

”Nu l-am denigrat deloc. Nu cred că vezi ceea ce se întâmplă. Era un tata model, da, dar acum din păcate se poartă că un adolescent rebel. Iar eu am fost și sunt o mamă care are grijă de TOT din toate punctele de vedere, în niciun caz o mamă de ocazie. Și că să știi, am apărut doar în Antenă la o singură emisiune în care am vorbit foarte frumos și nu am spus multe. (care toate televiziuniele, că eu nici nu am voie să apăr în altă parte). Îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici și sper să se liniștească totul. Mesajul tău e cam răutăcios. Dacă nu îți place de mine și ce postez, te rog nu mă mai urmări. Merci.”, i-a răspuns Andreea Marin.