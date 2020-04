Andreea Bălan a postat un mesaj emoționat pe pagina de Facebook, după ce a fost implicată într-un nou scandal cu tatăl fetițelor ei, George Burcea. Andreea Bălan spune, astfel, că de mică a visat că va avea doi copii.

Andreea Bălan, mesaj emoționant după ultimul scandal cu George Burcea. Ce spune despre fetițele lor

Andreea Bălan a schimbat registrul pe rețelele de socializare, astfel că după ce a încheiat mesajele adresate lui George Burcea, acum atenția mesajelor sale se îndreaptă către fetițele ei.

”De mică am visat că voi avea 2 copii și după ce am alergat ani de zile să mă stabilizez emoțional și financiar, am îndrăznit să îmi îndeplinesc visul. Îmi doresc că Ella și Clară să fie mai fericite decât am fost eu, să aibă o copilărie minunată, fără lipsuri emoționale sau de orice fel, să se joace și să fie educate frumos și să știe că nimic nu este imposibil și niciun vis nu e prea departe! Dragostea de mamă este infinită!”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

Cum le răspunde criticilor săi

Printre sutele de mesaje de susținere au fost, ce-i drept și unele critice. ”De parcă copii i-ai facut singură, asa vorbești. Păcat ca l-ai denigrat pe tatăl copiilor tai pe la toate televiziunile. Nu merita, era un tată model, iar tu o mamă de ocazie. Lumea vede ce trebuie sa vadă, nu ce arăți tu”, a fost mesajul unei internaute, la care Andreea Bălan a răspuns imediat.

”Nu l-am denigrat deloc. Nu cred că vezi ceea ce se întâmplă. Era un tata model, da. Iar eu am fost și sunt o mamă care are grijă de TOT din toate punctele de vedere, în niciun caz o mamă de ocazie. Și că știi, am apărut doar în Antenă la o singură emisiune în care am vorbit foarte frumos și nu am spus multe (care toate televiziunile, că eu nici nu am voie să apăr în altă parte). Mesajul tău e cam răutăcios. Dacă nu îți place de mine și ce postez, te rog nu mă mai urmări. Merci.”, a fost răspunsul Andreei Bălan pe pagina de socializare.