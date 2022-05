Andreea Bălan, reclamată la poliție de George Burcea. Imaginile abuzului fizic sunt publice

Scandalul dintre George Burcea și Andreea Bălan nu s-a sfârșit nici în ziua de azi, cu toate că cei doi și-au refăcut viețile de la divorț. Acum, fostul soț al artistei vine cu acuzații grave la adresa acesteia, de neglijare și rele tratamente față de câinele lor, Jack. După ce cei doi s-au separat, cântăreața n-ar fi vrut să-i înapoieze labradorul lui Burcea. Actorul susține că a reclamat-o pe Andreea Bălan la Protecția Animalelor, după ce câinele ar fi fost neglijat și are probleme de sănătate.

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, susține că ar fi reclamat-o pe artistă la Protecția Animalelor, după ce câinele pe care acesta l-a cumpărat în 2015 ar fi fost neglijat, având acum probleme de sănătate. Labradorul are mai multe răni și plăgi deschise pe întregul corp, iar vinovată ar fi chiar fosta parteneră, acuză Burcea.

Actorul susține că Andreea Bălan a neglijat complet patrupedul pe care-l aveau împreună. Câinele, rasa labrador, apare cu mici răni, deschise și netratate (care se puteau infecta), într-o serie de clipuri și imagini postate de Burcea. Animalul a ajuns în cele din urmă la un medic veterinar, iar fostul soț al vedetei spune că blănosul va fi luat din casa acesteia.

Potrivit spuselor bărbatului, după despărțire, Andreea Bălan s-ar fi ambiționat și nu ar fi vrut să-i ofere câinele în grijă, cu toate că el i-ar fi cerut în repetate rânduri să i-l înapoieze.

„Probabil unii dintre voi știu că am avut un Labrador pe nume Jack. L-am cumpărat în 2015, pentru că stand la curte și fiind iubitor de animale era momentul perfect pentru el. L-am îngrijit până în anul 2020, când m-am mutat.

Deși stăteam într-un apartament cu 3 camere, iar cățelul avea 35 kg, am dorit în nenumărate rânduri să-l iau, dar nu mi s-a permis de către «proprietara și mama acesteia». Până acum două luni am tot insistat să-l iau și am și vorbit cu 20 de persoane să-l țină la curte, tocmai pentru a avea mai mult spațiu“, își începe Burcea mesajul.