Andreea Bălan, o nouă reacție în plin scandal de divorț. ”Eu sunt o norocoasă”

Andreea Bălan și George Burcea sunt subiectul zilei de aproape trei săptămâni. Cântăreața revine acum în prim-plan cu o reacție care a ridicat multe semne de întrebare. Ce mesaj a postat aceasta în mediul online?

Andreea Bălan trece printr-o perioadă extrem de grea, dar cu toate astea reușește să-și mențină echilibrul psihic pentru a putea avea grijă de ce a mai rămas din familia sa. Cântăreața a ținut să posteze un mesaj extrem e emoționant în mediul online despre ființele pe care le adoră – mama și cele două fetițe ale ei. În cele scrise îi mulțumea calei care i-a dat viață pentru faptul că i-a fost aproape în cele mai grele momente, dar și în cele mai fericite.

”La mulți ani MAMI și la mulți ani tuturor femeilor din întreaga lume 🤗❤️ Am fost și sunt o norocoasă să am o mamă minunată care mi-a fost alături întodeauna la bine și la rau, iar de când sunt mamă, mi-a fost din prima zi aproape atât mie cât și Ellei și Clarei. Abia când am devenit și eu mamă, am înțeles ce înseamnă iubirea necondiționată și îmi doresc să fiu pe zi ce trece un om mai bun ca fetițele mele să fie mândre de mine așa cum eu sunt mâdra de mama mea”

Andreea Bălan