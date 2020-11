Andreea Bălan, primele imagini după ce s-a internat în spital. Cum se simte și cum arată cântăreața

Andreea Bălan le-a dat emoții mari fanilor în ultimele ore, după ce aceasta a dat de înțeles pe rețelele sociale că se confruntă din nou cu probleme de sănătate grave. După intervenția suferită în urmă cu puțin timp, cântăreața și-a surprins fanii cu o imagine de pe patul de spital.

După mai multe episoade în care Andreea Bălan și-a speriat admiratorii din cauza problemelor medicale care au apărut în timp, artista a dat semne din nou că traversează o perioadă delicată din viața ei. În cursul zilei de marți, cântăreața a fost internată la spital, de unde a postat un mesaj ambiguu pe Instagram.

Aceasta a scris că “Viața îți dă cât poți duce”, dând de înțeles chiar și în aceste momente că este o persoană puternică, capabilă să treacă cu bine peste orice încercare.

Surse apropiate au dezvăluit marți pentru Viva că artista ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală din cauza unor complicații apărute în zona abdomnală. Cu toate acestea, apropiații vedetei au declarat că aceasta este într-o stare stabilă.

“Andreea se află internată acum, starea ei este stabilă. Dar este obligatoriu să facă o intervenție chirurgicală, ce va avea loc cel mai probabil în cursul zilei de mâine (n.r. – miercuri). Este ok, a trecut printr-o intervenție mult mai dificilă anul trecut”, a declarat, pentru Viva, un apropiat al vedetei, citat de stirileprotv.ro.

În ciuda declarațiilor făcute de apropiați, medicii au reușit să evite intervenția la care trebuia să fie supusă cântăreața, reușind să-i dreneze lichidul pe care acesta îl colectase în zona abdomenului.

Imediat după ce a depășit pericolul, artista și-a informat fanii cu privire la starea sa actuală, publicând două fotografii din camera spitalului unde se află internată.

”M-am internat în spital luni seară cu dureri abdominale foarte mari. În urma investigațiilor, medicii au descoperit un abces abdominal. Marți ar fi trebuit să mă operez, dar am avut mare noroc că medicii au reușit drenarea lui cu puțin timp înainte de operație. Acum sunt sub tratament și observație.”, a mărturisit artista.

Andreea Bălan s-a arătat extrem de recunoscătoare pentru toate mesajele de încurajare pe care le-a primit în ultimele ore, mulțumindu-le fanilor pentru toată atenția și ajutorul acordate.

Vă reamintim că Andreea Bălan a suferit complicații uriașe la cea de-a doua naștere cezariană din 2019, ea fiind salvată de medicii unei clinici private în urma unui stop cardio-respirator.

„Imediat cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardio-respirator. Am făcut embolie amiotică. Adică Lichidul amiotic din placentă migrează în sânge.

Imediat cum am intrat în stop cardio respirator, au început manevrele de resuscitare. Am fost intubată. Apoi, dusă la terapie intensivă. La terapie intensivă am stat vreo două zile.

Nu-mi aduc aminte de absolut nimic din acea perioadă pentru că eram sedată. În concluzie, am avut noroc pentru că au existat aici nişte medici care au fost promţi şi au ştiut cu ce se confruntă” a transmis Andreea Bălan în martie 2019.