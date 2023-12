Andreea Bălan, fetiţele şi Victor Cornea, vacanţă de vis în Laponia. Ce i-au spus imediat fanii artistei despre tenismen. Foto

Andreea Bălan trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Artista iubește și este iubită și simte că și-a găsit din nou fericirea. Se află acum în Laponia alături de Victor Cornea și fiicele sale, de unde au venit cu imagini prețioase pentru toți fanii. Ce mesaje le-au trimis internauții și ce detaliu au observat la sportiv.

Andreea Bălan este din nou o femeie fericită. După ce a avut parte de mai multe dezamăgiri în dragoste, simte că acum a găsit omul lângă care vrea să își petreacă tot restul vieții și alături de care trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale.

Vedeta și sportivul Victor Cornea s-au apropiat rapid, iar relația lor merge ca la carte. Se bucură de fiecare clipă petrecută împreună și le priește viața de familie. Acum se află în Laponia, alături de cele două fiice ale cântăreței.

După acest mesaj, toți s-au gândit că ar putea fi vorba despre faptul că Andreea este însărcinată cu noul ei iubit. Totuși, nu este vorba despre un nou membru al familiei, ci despre mama artistei, care are grijă de fiicele sale. Astfel, le-a însoțit acum și la prima lor întâlnire cu Moș Crăciun.

Andreea Bălan și Victor Cornea se comportă ca un cuplu perfect și trăiesc din plin viața de familie. De remarcat este faptul că cele mici sunt foarte apropiate de iubitul mamei lor, care le face toate poftele și este, la rândul lui, extrem de atașat de micuțe.

Cei trei se joacă neîncetat și se distrează de minune. Fanii au remarcat faptul că micuțele radiază în compania lui Victor Cornea, la fel cum și mama lor este extrem de fericită când vede ce tablou frumos a reușit să contureze datorită celebrului tenismen.

Internauții au lăsat o mulțime de comentarii la postarea Andreei Bălan din Laponia, unde fetele l-au cunoscut pe Moș Crăciun, ce le-a primit direct la casa lui. Fanii au evidențiat cât de frumos se poartă Victor Cornea cu fiicele lui George Burcea și cât de mfericită este Andreea Bălan în prezența lor.

„Ce zâmbet minunat are Victor, e tare fericit alăpturi de voi! Să vă țină până la adânci bătrâneți fericirea asta!”

„Cred că e primul an, după mult timp, în care nu îi vei mai cere nimic lui Moș Crăciun. Ești o explozie de fericire!”

Gurile rele nu s-au putut abține și au comentat despre faptul că Andreea Bălan le postează pe cele mici în compania unui bărbat, deși George Burcea nu avea voie să facă la fel cu Viviana Sposub. Mai mult, unii au fost deranjați de faptul că Victor Cornea nu l-a luat în vacanță și pe fiul său.

La începutul relației celor doi, mulți erau uimiți de faptul că Victor Cornea are o relație cu Andreea Bălan, deși este o femeie mai în vârstă decât el, ce vine la pachet și cu multe responsabilități, dar și două fetițe din căsnicia cu George Burcea.

Se pare, însă, că și Victor Cornea este în aceeași situație.Recent, s-a dezvăluit un detaliu puțin cunoscut despre Victor Cornea. Acesta are un fiu în vârstă de 10 ani, numit Luca, dintr-o relație anterioară.

Jucătorul de tenis a făcut câteva declarații privind legătura sa cu fiul său și mama acestuia. Victor a subliniat că acordă o atenție deosebită educației lui Luca și i-a oferit chiar sprijinul pentru a urma o carieră în lumea sportului.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și a ales să joace fotbal, nu tenisul de câmp, după modelul meu.

Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mărturisit Victor Cornea pentru cancan.ro.