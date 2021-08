Andreea Bălan e plină de vânătăi. Ce a pățit cântăreața, chiar ea a povestit tot

Andreea Bălan și-a speriat fanii! Vedeta le-a prezentat admiratorilor săi un videoclip în care apare plină de vânătăi, așa că mulți și-au dorit să știe ce s-a întâmplat cu artista lor preferată. Ce a pățit, de fapt, vedeta?

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Vedeta a urcat pe scenă pentru prima oară la o vârstă fragedă, așa că multe persoane au îndrăgit-o încă de la primele apariții și au așteptat cu sufletul la gură fiecare melodie lansată de ea.

Totuși, cunoscuta cântăreață face anumite sacrificii pentru a se ridica la așteptările pe care le au fanii săi. Vedeta a ținut să se afle de la ea ce a pățit în ultima perioadă și de ce corpul ei este plin de vănătăi. Se pare că totul a pornit chiar de la un dans.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge formează un duo imbatabil și se antrenează mereu pentru a construi numeroase coregrafii de dans. De această dată, vedeta a ieșit șifonată. Aceasta le-a povestit tuturor că a rămas cu numeroase semne după ce a filmat videoclip-ul pentru o piesă.

„Să vă prezint vânătăile: vânătaia numărul unu făcută de Petrișor, vânătaia numărul doi făcută de, ghiciți, Petrișor! Vânătaia numărul trei făcută de mine!

Am filmat cu Petrișor un dans foarte frumos la piesa Amintiri și urmează să postez, în curând, pe canalul de YouTube. Am dansat pe un ponton, de aceea am aceste vânătai, așa că vă rog să mă iertați.

Să ai vânătăi și să fii fashion nu se potrivește, dar în cazul meu facem să se potrivească!”, a transmis Andreea Bălan pe Instastory.