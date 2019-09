Andreea Bălan a recunoscut ce relație are, de fapt, cu tatăl ei! Motivul real pentru care Săndel Bălan a venit la nuntă

Semn că sângele apă nu se face, Săndel și Andreea Bălan au îngropat de tot securea războiului și au revenit la relații normale. Tatăl artistei continuă să-i trimită mesaje cu idei care ar putea să o ajute în carieră. Care este cu adevărat relația dintre cei doi, din perspectiva vedetei? Blondina a vorbit pe larg, pentru prima oară după nuntă, despre ce se întâmplă între ei.

Reproșurile fără încetare și acuzele dintre Săndel și Andreea Bălan au avut naștere în perioada în care Andre era trupa cea mai plăcută din România. Mulți știu că blondina nu a vorbit mulți ani cu tatăl ei din cauza celor petrecute în perioada succesului fără cusur de care a avut parte în anii 2000. Cu toate că nu se aștepta nimeni, la nunta de vis a Andreei și-a făcut apariția și tatăl ei, care a onorat invitația cu drag, precum s-a lăsat să se înțeleagă în mediul online. Acesta a postat mai apoi, pe o rețea de socializare, câteva fotografii de suflet din ziua evenimentului și le-a urat încă odată proaspeților miri casă de piatră. Cunoscuta cântăreață a vorbit pentru prima oară, de la întâlnirea publică alături de tată ei, despre relația dintre aceștia.

„Noi suntem ok de mult timp. Presa: s-au împăcat, nu s-au împăcat. A venit oricum, a venit şi la botez. Acum 15 ani am plecat de acasă, după aceea ne-am împăcat. M-a mai sunat, îmi trimite piese. Nu mi-au plăcut. El da, activează în domeniu. La 35 de ani cât am eu nu ţin cont în general de părerile unora. Dacă eu ştiu că e bine, e bine. E foarte important să faci greşeli. Din greşeli înveţi”

Andreea Bălan