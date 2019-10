Andreea Bălan a participat la primul eveniment oficial alături de fiica ei cea mare. Cum a îmbrăcat-o pe Ella

Andreea Bălan a participat la primul eveniment oficial alături de fiica ei cea mare, Ella și de soțul ei, George Burcea. Artista a avut grijă ca fetița ei să impresioneze prin ținută și prin accesorii. Și a reușit. Micuța i-a fost alături Andreei chiar și în momentul în care vedetei i-a fost înmânat un premiu.

Andreea Bălan și-a luat fiica cea mare la un eveniment. A avut grijă să arate impecabil

Andreea Bălan și George Burcea au participat la Romanian Fashion Philosophy Award, unde li s-a acordat premiul pentru cel mai stylish cuplu al anului. Dar artista nu a mers să ridice premiul împreună cu soțul ei, ci alături de Ella, pe care a avut grijă să o îmbrace cu cele mai frumoase hăinuțe. Andreea s-a fotografiat alături de fetița ei și a postat poza pe contul personal de Instagram.

„Tocmai am participat la Romanian Fashion Philosophy Awards și am primit premiul pentru “Cel mai Stylish Cuplu al Anului” împreună cu @george_burcea bînențeles, dar am ridicat premiul împreună cu Elluța”, este mesajul care însoțește fotografia postată pe rețeaua de socializare.

Ella a purtat o rochiță de culoare roșie, pantofi albi și un colier cu perle, în timp ce mama ei s-a îmbrăcat complet în negru.

În mai puțin de o oră, postarea Andreei Bălan a adunat peste 5.000 de aprecieri din partea celor care o urmăresc pe Instagram.

„Felicitări, chiar sunteți un cuplu minunat”, „Sunteți un cuplu și o familie frumoasă”, „Felicitări pentru premiu il meritati din plin sunteti cei mai frumoși si minunați va pup” și „Felicitari Andreea!! Ma bucur pentru voi, ati castigat pentru ca tu si cu George sunteti facuti unul pentru celalalt”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Andreea Bălan pe Instagram.