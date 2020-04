Andreea Bălan, mireasă pentru a doua oară? Anunțul care i-a uluit pe toți, în plin divorț de George Burcea

Andreea Bălan a trecut, pare-se, peste despărțirea de Georrge Burcea, chiar dacă divorțul nu s-a încheiat încă. Artista susține mai spune și că nu exclude o nouă relație, dacă aceasta va apărea.

Andreea Bălan a făcut anunțul despre următoarea nuntă! Ce plănuiește artista după divorțul de George Burcea

Mai mult decât atât, Andreea Bălan a precizat, într-un interviu la televizor, că nu se grăbește să sară într-o nouă căsnicie, dar că ar fi dispusă să meargă la întâlniri.

„Acum mi se încheie căsnicia după 4 ani şi jumătate, normal că este şocant şi pentru mine şi pentru public, dar nu sunt nici prima şi nici ultima şi faptul că am avut atât de puţine relaţii în decurs de 15 ani nu înseamnă că am dat fail în relaţiile amoroase şi că am ghinion în ale bărbaţilor.

Cred că trebuie să mai experimentez şi să ies la dating, un dating pe care nu l-am făcut pe când eram tânără. Zic peste şase luni, un an…eu nu am avut aşa mare experienţă. Sunt convinsă că la un moment dat, dacă voi cunoaşte alte tipologii de bărbaţi, cu siguranţă voi găsi persoana potrivită. Eu cred în dragoste, în iubire. De ce nu, să mă căsătoresc la un moment dat? Altele s-au căsătorit de trei ori şi au divorţat, eu de ce nu?”, a menționat cântăreaţa, într-un interviu live susţinut de Cristi Brancu.

Bunica Andreei Bălan speră într-o împăcare.

Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea nu i-a afectat numai pe ei, ci și pe cei apropiați. Astfel că, bunica vedetei, în vârstă de 87 de ani este foarte afectată de situația grea prin care trec cei doi, mai ales că îl îndrăgește mult pe actor. Mai mult, bătrâna s-a decis să nu mai iasă din casă din cauza bârfelor celor din sat. Cu toate acestea, femeia speră că cei doi vor reuși să treacă peste această perioadă grea și că se vor împăca.